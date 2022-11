SOUL traz para Brasília o equilíbrio entre bem-estar, beleza e sofisticação

Novo espaço foi traçado sob a inspiração das linhas elegantes de Athos Bulcão

Brasília, berço da arquitetura de vanguarda no país, com traços e formas inigualáveis no mundo, ganhou mais uma obra de arte a céu aberto, na quadra comercial, 205 Sul. O SOUL, projeto arrojado de bem-estar e beleza, assinado por Giovanna Gregoratto e Daniel Negreiros, do escritório Oito Quatro Arquitetura, traz para a capital do país o mais avançado conceito de conectividade entre beleza, harmonia interior e arte.

Na recepção, um espaço aconchegante decorado com obras do renomado fotógrafo Celso Júnior – também expostas em outros ambientes do SOUL e a venda para quem se interessar – e um lindo jardim de inverno, recepcionam os que preferem aguardar, provando um delicioso drink, vinho ou café.

Ao dar alguns passos após a recepção, o visitante chega a quatro estações de cabeleireiros, ladeadas por quatro lavatórios especiais e exclusivos, com massageadores, proporcionando ao cliente total conforto. O ambiente é inclusivo, com entradas e saídas amplas pela frente e por trás e banheiro com acessibilidade.

No andar superior do SOUL, os clientes têm a sua disposição mais cinco lavatórios, quatorze cadeiras de cabeleireiros e duas cadeiras para maquiagens, com maleta profissional recheada de marcas internacionais como Channel, Dior, Givenchy, Guerlain e MAC. A sofisticação também faz parte da rotina das nails designers que trabalham com marcas como Dior, Granado e UPI entre outras, sem custo adicional para o cliente.

De forma mais reservada, no pavimento de baixo, está a área de estética facial, corporal e a sala de análise capilar com alinhamento de expectativas. Os clientes são avaliados com o uso de um dermatoscópio para terem informações sobre o quadro atual do couro cabeludo e fios e, assim, receberem a melhor indicação de tratamentos e terapias. Em uma outra sala ampla e climatizada, os clientes podem receber massagens pré e pós-cirúrgica, incluindo o método Renata França, limpezas de pele, tratamentos menos invasivos como microagulhamento, tratamentos para estrias, cicatrização de acne e retiradas de sinais pingentes, entre outros. O andar de baixo também conta com duas cadeiras de manicure, com estrutura para esmaltação em gel, alongamento de unhas e três cadeiras de cabeleireiros para atender os clientes que querem fazer todos os serviços no mesmo espaço e otimizar tempo, com maior privacidade.

O projeto arrojado das empresárias Raquel Vaz e Valéria Prado nasceu a partir de uma necessidade de oferecer ao público um serviço de excelência na área de terapia capilar, diante da grande procura por esse tipo de tratamento, por pessoas que apresentaram queda intensa de cabelo provocada também pela Covid-19. “Meu cabelo não parava de cair e fiquei apavorada. Busquei uma solução para o meu caso e descobri que muitas pessoas estavam passando por isso. Percebi uma oportunidade de negócio para promover uma grande melhora de forma segura e indolor”, explica Raquel Vaz.

A sócia de Raquel, Valéria Prado, explica que as técnicas avançadas de tratamentos e terapias capilares, com as melhores marcas do mundo, como Davines, Grandha, Keune, Schwarzkopf e Wella podem proporcionar ao couro cabeludo e fios um intenso tratamento, possível cessão de queda e a recuperação do volume capilar, desde que haja um comprometimento do cliente com o protocolo sugerido. “Os nossos tratamentos e terapias foram elaborados com base em muito estudo e pesquisa, com os quais desenvolvemos protocolos exclusivos para as diversas alopecias e necessidades do couro cabeludo e fios. Para isso, nossa equipe formou-se em terapia capilar, inclusive com profissional pós-graduanda em tricologia. Chegamos ao estado da arte no cuidado do couro cabeludo e fios”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro carro-chefe do Soul é a harmonização capilar. Depois de atender centenas de clientes com as terapias capilares em seu antigo estabelecimento, Valéria constatou que pelos menos a metade delas não conseguiu abandonar a famosa progressiva, uma das principais causadoras de danos capilares, como a queda. Segundo ela, a desculpa dada por muitas clientes para não abandonar a progressiva é o frizz e a ondulação da raiz. Diante disso, Valéria e sua sócia Raquel foram buscar no mercado soluções em produtos com tecnologia mais avançada e mais seguros para combater o frizz e a queda. Elas, junto com a equipe, desenvolveram a harmonização capilar que engloba o tratamento do couro cabeludo e dos fios.

Com valores bem atrativos, o SOUL abre as portas para revolucionar o mercado de beleza e estética. Exemplo disso é o valor único de mechas (R$ 890,00), terapia capilar (R$ 390,00 unidade) e harmonização capilar (R$ 690,00) – para todos os tamanhos de cabelos. Reunindo luxo, requinte, sofisticação, mimos e excelência em seus serviços, o SOUL chega para surpreender a todos.

Para a comodidade do público, o SOUL conta com internet wi-fi de 1 mega em todos os ambientes – possibilitando o cliente trabalhar enquanto recebe atendimento – oferece uma carta de vinhos exclusiva, elaborada por Lara Torres da Wine C e manobrista em todos os turnos. O espaço funciona de segunda a sábado, das 08h às 20h, domingos e feriados das 09 às 18h. O horário de funcionamento pode ser ajustado, de acordo com a necessidade dos clientes. As agendas já estão abertas para as datas comemorativas como natal e ano novo, e a posse em 1º de janeiro.