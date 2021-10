Síntese do colesterol: O que é?

Mais que o controle do colesterol devemos ficar atentos ao triglicérides alto, HDL baixo e o processo inflamatório

Profissionais de saúde envolvidos apenas com um dos lados estão prestando um serviço, considerado, incompleto aos seus clientes. A medicina moderna e integrativa, não escolhe lados ou aceita polarizações. Possuímos uma rede de quase 40.000 Km de vasos sanguíneos no nosso corpo.

Se o colesterol é o agente promotor do IAM, como explicar o fato de que a maioria das pessoas acometidas com IAM tem colesterol normal? Hoje sabe-se, incontestavelmente, que a inflamação é o verdadeiro agente promotor da formação da placa e das doenças arteriais.

⠀

A verdade é que sofremos diariamente uma complexa agressão tóxica, sendo o IAM e a doença arterial coronariana apenas as manifestações terminais deste processo. A reversão da placa é o novo conceito-chave na moderna cardiologia, que deve passar a ser amplamente discutido e compreendido. Em mais de 90% dos casos, a doença arterial coronariana é um processo silencioso e assintomático.

⠀

Em 50% dos casos, o primeiro sintoma ou sinal de manifestação da doença é a morte súbita. É inegável que na cardiologia convencional o médico tem se deparado cada vez mais com a seguinte situação: artérias apresentando maciça ateromatose em pessoas não-fumantes, normotensas e normocolesterolêmicas.

A doença arterial é um processo sistêmico. Existe uma íntima correlação entre a difusão erétil (redução/obstração do fluxo sanguíneo no pênis) e um risco concreto de problemas cardiovasculares a curto ou médio prazos, principalmente quando o processo ocorre em homens com menos de 55 anos.

Eis algumas funções do colesterol

O colesterol é uma fábrica de hormônios;

O colesterol é usado pelo corpo para sintetizar os ácidos biliares;

O colesterol é um componente essencial de todas as membranas das células do corpo;

O colesterol é importante para o sistema imune; e

Nós produzimos Vitamina D a partir do colesterol.

Claro, níveis extremamente altos são ruins para nossa saúde e muito baixos também. Aqui, mais uma vez, o equilíbrio é importante! Mais que o controle do colesterol devemos ficar atentos ao triglicérides alto, HDL baixo e o processo inflamatório, que leva a formação do LDL oxidado, este sim, o oxidado, é ruim para nossa saúde.