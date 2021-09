Razões que tornam os jogos de azar tendência entre brasileiros

Os números crescentes da adesão de brasileiros ao mercado dos jogos de azar online demonstram um maior interesse por esse mercado. Mas, afinal, o que está gerando esse interesse? Venha descobrir.

O mundo dos cassinos e das apostas esportivas tem sido alvo de bastante atenção, sendo que os próprios mídia convencionais vêm dando algum tempo de antena a essa questão, motivados pelas narrativas de regulação e legalização que, desde há alguns anos, se discutem no país.

Além disso, os avanços da tecnologia, acompanhados por um interesse evidente sobre os novos dispositivos eletrônicos, têm feito do Brasil um dos países onde o investimento nos meios digitais se torna bastante evidente.

Os números atuais apontam para que existam mais celulares ativos do que residentes no país, sendo estes maioritariamente Android. Outras estatísticas, nos contam sobre o aumento do consumo online e também sobre o boom do empreendedorismo nacional que resultaria, em 2019, num crescimento de 37,5% no número de lojas online brasileiras. Outra prova do crescimento seriam ainda os números do marketing de afiliados, cujo crescimento tem ultrapassado os 100% ao ano.

A digitalização dos processos cotidianos e a tendência para que todas as atividades tenham uma componente móvel e permanente nos leva até outra estatística: a do aumento no número de usuários em sites de cassino e apostas esportivas.

Compreenda o que está motivando a adesão crescente a este tipo de plataforma.

1. Qualidade dos websites

Com os jogos de azar físicos proibidos, os brasileiros têm acesso a seus cassinos apenas no mundo digital. Ao longo do tempo, com o aparecimento de inúmeros cassinos virtuais, a escolha se multiplicou, tornando mais complexa a escolha de uma plataforma.

Os avanços rápidos da tecnologia, por sua vez, ajudaram a diferenciar os melhores sites de cassino, já que estes integram os recursos mais modernos, com um investimento visível na inovação.

Além da qualidade dos websites ter aumentado francamente, sites dedicados à comparação de espaços digitais, onde encontramos, por exemplo, a revisão de bet365, vêm também acentuando a confiança dos usuários da Internet, facilitando o registro nas plataformas com melhor classificação.

2. Ofertas sucessivas e vantajosas

Os cassinos online são dos maiores investidores em publicidade e, por isso, é muito natural que as promoções dessas plataformas cheguem ao público com facilidade, através de vários tipos de anúncios.

As ofertas dos cassinos, fortemente propagandeadas, são bastante vantajosas e apelativas, gerando desde logo um maior desejo de se registrar nas plataformas.

3. Maior interatividade e portabilidade

As pessoas desejam cada vez mais um acesso permanente e continuado a suas atividades e, por isso, o fato de a maioria dos sites de cassino já conter versões mobile ou aplicativos próprios motivou muitas pessoas a se inscrever nas plataformas.

Do mesmo modo, o fato de existirem variantes live (ao vivo) de vários jogos – incluindo alguns dos favoritos, como o pôquer, a roleta ou o blackjack – também motivaram muitos amantes dos jogos de cassino a se inscrever nesse tipo de website.