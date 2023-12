Quem não tem medo de mudança quando chega o fim do ano?

No turbilhão de incertezas que a mudança traz, é inegável que este período de fim de ano nos convida a reflexões e planejamentos. Em um mundo que constantemente nos desafia a nos reinventarmos, enfrentar as transformações que se aproximam é um exercício necessário. Mas como lidar com essa tomada de decisão e garantir que elas não se tornem fontes de estresse e desordem em nossas vidas?

A personal organizer Ivana Portella oferece uma perspectiva sobre como enfrentar as transformações que o final do ano nos demanda. Ela não apenas organiza espaços físicos, mas também orienta seus clientes na organização de suas vidas, especialmente em momentos cruciais de mudança.

O fim do ano, marcado por reflexões e resoluções, muitas vezes nos deixa com um certo receio diante do desconhecido que o novo ano nos reserva. Ivana destaca a importância de ter alguém que possa acompanhar e orientar nesse processo de tomada de decisões. Sua abordagem vai além de arrumar armários e prateleiras; ela oferece uma verdadeira consultoria para o planejamento do novo ano.

Uma estratégia para o novo ano

Já pensou em encarar o próximo ano com um resultado diferente? Ivana Portella sugere a ideia de uma estratégia, um planejamento estratégico, para garantir que as metas e objetivos traçados se tornem realidade. A Personal Organizer, com sua expertise, não apenas organiza fisicamente os espaços, mas também auxilia na análise crítica do que foi planejado e não executado, buscando entender as razões por trás dessas lacunas.

A mudança, muitas vezes, requer uma avaliação profunda do que funciona e do que precisa ser ajustado. Ivana oferece uma abordagem que vai além do simples rearranjo de objetos. Ela propõe uma análise minuciosa, uma reflexão estratégica para que as mudanças sejam efetivas e, acima de tudo, sustentáveis ao longo do novo ano.

O cuidado e a mudança

Ivana Portella destaca que a mudança não é apenas uma questão de planejamento e execução, mas também de cuidado consigo mesmo. Ela incentiva especialmente as mulheres a priorizarem o autocuidado, reconhecendo a carga desproporcional de tarefas domésticas e de cuidados familiares que muitas vezes recaem sobre elas.