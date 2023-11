Quando pais inspiram a carreira de seus filhos

Em casa de ferreiro, muitas vezes, o espeto é de ferro, mesmo

É comum que filhos se inspirem nos pais ao seguirem uma carreira. Essa herança não impede que o profissional forje seu próprio caminho, aliando a tradição a novas ideias e, assim, se destacar no mercado de trabalho.

Foi observando o pai empresário que Helen Bicalho se encantou por Administração de Empresas. “Meus primeiros passos como administradora aconteceram quando era criança. Meu pai era proprietário de uma academia de renome na cidade e observá-lo trabalhar me despertava interesse. Aos 15 anos, durante as férias escolares, comecei a trabalhar na área administrativa da empresa. Nesse momento, tive certeza que era o que eu queria”, relata a profissional.

Helen conta que começou a desenvolver sua visão administrativa nessa época, ao acompanhar de perto a rotina de cada setor, e que a experiência que teve foi essencial para a sua carreira. Após formar-se em Administração de Empresas, foi em uma direção diferente, ao participar do projeto de gerenciamento da duplicação da Rodovia Fernão Dias e, posteriormente, gerenciou da BR 101 – Nordeste. Atua como auditora interna, após especializar-se em gestão de qualidade – ISO 9001:2000, e implementou normas de gestão de qualidade.

Administradora há 20 anos, hoje, a profissional atua como consultora administrativa, auxiliando algumas empresas de Brasília. Presta consultoria estratégica, realizando diagnóstico e análise detalhados a fim de propor alternativas e soluções de sucesso.

Muitas vezes, a influência dos pais vai além de valores e habilidades. Molda as escolhas profissionais e tem papel fundamental na carreira dos filhos. Ao assumir uma postura reflexiva e aberta diante do que foi aprendido de gerações anteriores, o profissional enriquece sua bagagem com novas perspectivas e explora novos horizontes.