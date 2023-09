“Quanto maior a procura, maior o número de ofertas”. Essa frase resume bem a tarefa de encontrar um conversor de arquivos de Word para PDF. Felizmente, esse texto veio para te ajudar!

O processo de converter documentos (e outras mídias) é bastante simples: de maneira resumida, o usuário pega um arquivo, o qual é finalizado com alguma extensão, e, utilizando um software, a modifica. De acordo com o novo formato, o arquivo ganha maior compatibilidade para o uso.

Os arquivos “.docx”, criados pelo programa Word, por exemplo, podem ser convertidos para PDF. Embora esse exemplo em específico trate da conversão de documentos de texto (com possíveis imagens e hiperlinks embutidos), usuários podem converter também fotos, vídeos e outras mídias.

Apesar de o processo em si ser simples, encontrar o melhor conversor pode não ser fácil. Diante de tantas opções, não é incomum que novos usuários fiquem perdidos sobre qual a ferramenta mais indicada. Hoje nós vamos responder a essa exata pergunta! Afinal, qual o melhor conversor de Word para PDF?

Quais são algumas opções de conversores de Word para PDF?

1 – SmallPDF

O SmallPDF é um conversor de Word para PDF com a característica notável de ser exclusivamente online. Isso significa que não é necessário baixar um programa, bastando acessar o site e enviar o arquivo original para que ele seja convertido. Por conta disso, ele tem um uso simples e rápido.

Embora a conversão de arquivos (tanto de Word para PDF quanto o inverso) seja a ferramenta mais popular do site, SmallPDF também ajuda usuários a excluir páginas, separar e unir documentos e mesmo proteger (ou desproteger) arquivos, sendo recomendado para múltiplas tarefas com PDF.

Todos esses fatos são importantes porque a conversão de PDF é somente uma das necessidades de quem lida com a extensão no cotidiano. Não é incomum que você precise também comprimir um documento, a fim de torná-lo mais leve, ou mesmo editá-lo, buscando corrigir eventuais erros.

2 – Adobe Acrobat

A Adobe é a empresa responsável pela criação do formato PDF, de modo que é natural que ela tenha uma plataforma capaz de converter Word para PDF. Embora a ferramenta seja online, é necessário que o usuário tenha uma conta com a Adobe ou a crie, a fim de utilizar as funcionalidades do site.

3 – DOCTOPDF

Assim como o SmallPDF e o site da Adobe, o serviço oferecido pelo DOCTOPDF é todo realizado pela internet, através de um navegador. Para realizar outros tipos de conversões (diferentes de Word para PDF), é necessário acessar sites relacionados, como o PDF2DOC, o que acrescenta uma etapa extra.

4 – Microsoft Word

O fato de que o Word é capaz de salvar arquivos em PDF não é conhecido por todas as pessoas, mas essa é uma das melhores ferramentas das versões mais recentes do programa. Apesar disso, é preciso destacar que o Word não é capaz de fazer o processo inverso (de PDF para Word), o que o limita.

Como escolher o melhor conversor de Word para PDF?

O primeiro fator a ser considerado, quando falamos sobre como escolher o melhor conversor de Word para PDF, é a sua necessidade. De nada adianta ter em mãos uma ferramenta com dezenas de opções, se você não somente não sabe utilizá-las, como também não tem qualquer necessidade delas.

Em segundo lugar, é preciso pensar nas suas possibilidades do momento. Nem sempre podemos baixar um programa no computador, o que significa que uma ferramenta online é mais indicada. O mesmo vale para a complexidade do conversor e o tempo que tem disponível para a tarefa.

Por fim, mas igualmente importante, é preciso destacar a confiabilidade do conversor usado. Não é incomum que ferramentas prometam a conversão de arquivos, mas sejam serviços prejudiciais ao usuário. Por conta disso, é válido realizar pesquisas prévias, conferindo opiniões de outros usuários.

Como converter Word para PDF com o SmallPDF?

Por se tratar de uma ferramenta online, o conversor do SmallPDF pode ser acessado através de um navegador de internet, tanto em dispositivos com Windows, quanto naqueles com Linux ou macOS. Na página inicial, você deverá clicar em “ferramentas” e então em “Word para PDF”, na parte superior.

No centro da tela, existirá o botão “enviar arquivos”. Você irá clicar nele e selecionar o documento original do Word. De maneira semelhante, pode optar por simplesmente arrastar o arquivo até a janela. No mesmo momento, o SmallPDF começará a converter o documento, o que não leva tempo.

Ao fim do processo, basta que aperte o botão “baixar”, na coluna do lado direito. O arquivo convertido será baixado para a pasta de download do seu navegador e você poderá acessá-lo no mesmo momento. Caso deseje, você pode enviar mais de um arquivo para converter de uma só vez!

Como deu pra perceber no decorrer desse texto, o SmallPDF é a opção ideal para quem procura pelas melhores ferramentas no trato com PDF. Seja para uma simples conversão ou mesmo processos mais complexos, como a exclusão de páginas ou união de arquivos, as ferramentas do site vão ajudá-lo!