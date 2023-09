Projetos gratuitos voltados para capacitação profissional e saúde mental e física têm transformado a vida de moradores do DF e Entorno

Os projetos Segunda Chance, Canal Legal e Atividade na Melhor Idade trazem oportunidades para quem quer vagas no mercado de trabalho e cuidar da saúde e do bem-estar

A busca por emprego pode ser um momento difícil e árduo para muitas pessoas no DF. De acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-DF), divulgada em março deste ano pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), em parceria ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o Distrito Federal passou de 15,8% da população desempregada para 16,8% entre janeiro e fevereiro de 2023.

Em alguns casos, o motivo pode ser a falta de vagas em determinado setor, mas outra justificativa comum para a quantidade de desempregados é a falta de qualificação profissional. Neste processo, os cursos de formação e de capacitação são fundamentais. Além de contribuírem para o desenvolvimento de mão de obra, eles oferecem conhecimentos teóricos e práticos e oferecem benefícios para toda a sociedade.

A partir deste cenário, alguns projetos gratuitos foram criados para trazer mais oportunidades de capacitação a quem precisa, principalmente quem fica nas comunidades e regiões no entorno da capital. O projeto Segunda Chance, por exemplo, chegou em sua 2ª edição na capital federal. Resultado de uma parceria entre a Associação Luta Pela Vida com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o projeto, totalmente gratuito, ocorre desde o mês de agosto, na Região Administrativa do Paranoá. Na primeira edição, realizada no começo do ano em Samambaia, o projeto reuniu e capacitou mais de 150 pessoas.

Capacitar as pessoas por meio de atividades formativas e fortalecer os vínculos interpessoais estão entre os pilares principais do Segunda Chance. Atendimentos psicossociais e oferta de cursos para DJ, Fotografia e Informática Básica, além de palestras introdutórias, integram a programação. As atividades são desenvolvidas de forma gratuita e diversificada. Com a orientação de profissionais experientes, os participantes têm a oportunidade de elevar o desempenho ao mais alto nível, adquirindo as habilidades necessárias para se destacar no mercado.

“Eu fiz o curso na última edição e foi muito importante para mim. Sempre gostei muito de música e penso em seguir essa carreira e com o curso de DJ que eu fiz, hoje eu posso fazer alguns trabalhos como músico em festas e investir mais naquilo que eu quero para o meu futuro. O curso de capacitação foi muito importante para que eu pudesse ver o que eu realmente quero”, conta o aluno Douglas Ribeiro Alvarenga.

Douglas explica que conheceu o curso por indicação dos amigos que estavam realizando o curso e estava atrás de melhorar o seu currículo. Além do curso de DJ, o aluno também realizou o curso de informática e diz que aprendeu coisas que são essenciais para a maioria das vagas de emprego.

“Além das aulas, uma das coisas que me encantou foram os profissionais que estavam envolvidos. A assistente social e a psicóloga também me ajudaram muito e me ensinaram coisas que eu vou levar para a vida toda. O ambiente é muito acolhedor e as pessoas estão sempre preocupadas com a nossa evolução, desde as pessoas que cuidam da segurança até os profissionais que nos acompanham em sala”, conclui o aluno. As aulas desta edição do projeto vão até outubro de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras áreas

Outro projeto gratuito em Brasília é o “Canal Legal”, que emerge como uma oportunidade única de capacitação, oferecendo três cursos online voltados para o ciclo de produção cultural. Com a comodidade do aprendizado em ritmo próprio, o projeto visa capacitar indivíduos nas áreas de “Recepcionista”, “Backstage (roadie)” e “Libras”, abrindo portas para a integração no mercado de eventos e espetáculos da economia criativa.

Os cursos são compostos por 40h de ações formativas, somando as vídeo-aulas, os materiais complementares e atividades avaliativas. Essa estrutura flexível permite aos alunos ajustarem seus horários de estudo conforme suas agendas, tornando a busca pela capacitação uma experiência mais acessível e personalizada.

“O objetivo é aumentar a empregabilidade e capacitar as pessoas para que elas possam ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Além disso, o curso é acessível para pessoas com deficiência e gratuito para todos. Queremos essas pessoas trabalhando o quanto antes” afirma a responsável pelo projeto Canal Legal, Thalita Gomes. O curso será ministrado até janeiro de 2024.

Saúde e bem-estar

Já outro projeto na capital voltado para os mais experientes é o Atividade na Melhor Idade que está em sua 3ª edição. A iniciativa oferece um espaço de atividades que contribui para um processo de envelhecimento saudável com foco no desenvolvimento da autonomia, na socialização, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e, ainda, na prevenção de situações de risco social para pessoas a partir de 60 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dessa forma, o “Atividade na Melhor Idade” vai além da questão da saúde física e mental e busca incentivar, com a prática esportiva, o desenvolvimento da disciplina, da cidadania e a inserção social. Esta edição busca contemplar 250 participantes oferecendo atividades de musculação, pilates, fisioterapia e psicólogo nos turnos vespertino e matutino, presencialmente.

“Minha saúde melhorou muito depois que comecei a participar do projeto. Eu entrei para participar da fisioterapia, porque estava com dificuldade na locomoção. Depois das atividades desenvolvidas eu tenho melhorado muito e hoje consigo me locomover de forma bem melhor e isso me deu uma qualidade de vida que eu não tinha”, conta a aluna Maria do Socorro de 68 anos. O projeto segue em Santa Maria até janeiro de 2024.