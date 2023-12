Professor ensina a criar presentes de Natal com a criançada

Enfeites com massa de modelar, cartões personalizados e árvore em miniatura são opções divertidas para entreter os pequenos durante o período festivo de fim de ano

A poucos dias do Natal, quem ainda não comprou ou quer fugir do presente tradicional pode reunir a criançada e colocar a mão na massa criando presentes personalizados. A prática pode fazer com que a data ganhe uma importância ainda mais significativa para os pequenos, pois ajuda a cultivar valores como generosidade, gratidão, amor e solidariedade, como explica o professor de artes Marcos Marinho.

“Ao participar na escolha e confecção de presentes, as crianças aprendem a considerar as necessidades e gostos dos outros, a valorizar o ato de dar e a compartilhar com os que amam”, pontua o educador do Colégio Objetivo DF. Conforme Marinho, a troca de presentes feitos à mão também fortalece os laços familiares e promove a criatividade e habilidades manuais das crianças.

Ter presentes feitos pelas crianças para o Natal é uma maneira de ensinar valores importantes e criar memórias afetivas duradouras. Pensando nisso, Marcos Marinho separou dicas de presentes manuais para surpreender a família nas festas de Natal. Confira:

Enfeites natalinos artesanais: usando materiais simples como massinha de modelar, papel, cola e purpurina, os pequenos podem fazer estrelas, sinos, ou bonecos de neve para decorar a árvore de Natal.

Cartões personalizados: papel colorido, adesivos, carimbos, canetas coloridas e glitter são a combinação perfeita para a família expressar a criatividade fazendo cartões natalinos com os pequenos, criando mensagens festivas e desenhos especiais.

Kit de cookies decorados: outra sugestão divertida é decorar potes ou sacolas para embalar os tradicionais cookies de gengibre, que também podem ser feitos a partir de instruções simples e receitas disponíveis na internet. Esse presente permite que a família se envolva em uma atividade culinária festiva.

Calendário do advento feito à mão: as crianças podem criar um calendário do advento personalizado usando pequenas caixas, saquinhos ou envelopes numerados e decorados. Dentro de cada compartimento, a ideia é colocar uma mensagem especial, um desenho ou uma pequena surpresa para cada dia até o Natal.

Árvore de Natal em miniatura: os pequenos também podem criar uma pequena árvore de Natal em miniatura usando galhos secos, cone de papel, ou até mesmo reciclando materiais. Elas podem decorar a árvore com enfeites feitos por elas mesmas, como botões, fitas, e pedacinhos de papel brilhante.

“Esses presentes não apenas incentivam a criatividade das crianças, mas também proporcionam uma oportunidade para elas se envolverem no espírito natalino ao criar algo especial para amigos e familiares”, conclui o especialista em artes.