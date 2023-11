Presentes para homem: ideias para diferentes momentos

Uma missão que pode ser bem difícil é comprar presentes para homem, afinal, temos a impressão que existem bem menos opções do que para as mulheres, e ainda, pelo motivo dos homens geralmente serem bem mais desencanados e mais básicos.

No entanto, existem muitas possibilidades para presentear, e para todos os estilos, gostos e idades. É só conhecer um pouco mais da pessoa, como seus gostos pessoais, necessidades do momento, perfil e idade, entre outros fatores. Assim, fica mais fácil acertar no presente!

Por isso, separamos ideias para os principais perfis, com dicas para saber escolher o modelo ideal. Confira a seguir essa lista infalível!

1. Corrente masculina

Um presente muito especial para os homens são as correntes masculinas. São opções que podem tornar o visual muito mais atraente e dar aquele toque estiloso em qualquer look.

Há opções com pegada casual até as mais elegantes, e até para quem segue uma religião ou curte referências, como séries e bandas. Podem possuir ou não pingentes, com designs cool, como caveira, raio e flecha. Atente-se ao tamanho para caber no pescoço de maneira confortável e adequada.

Para te ajudar, separamos essa seção de correntes masculinas estilosas para você conferir e encontrar os modelos que mais refletem a personalidade da pessoa que vai presentear!

2. Relógio

Ainda na seção de acessórios masculinos, uma alternativa que pode agradar muito aos homens são os relógios. Há diversos modelos para os mais diferentes estilos e gostos. Os com pulseira de couro, por exemplo, são perfeitos para aqueles homens mais discretos e casuais, já os relógios com pulseira em metal, dourado ou prata, são opções mais requintadas.

Mas também há opções para os esportistas e descomplicados, como o relógio smartwatch, que são super modernos e com configurações bem funcionais.

3. Pulseira masculina

Também, vale apostar na pulseira masculina, principalmente para os homens de atitude e que adoram esse acessório. Há muitos modelos para presentear, desde os feitos com metais até as de couro ou pedras naturais. É só conhecer o que fará mais sentido para o estilo de vida do cara, e optar pela pulseira que combina com ele!

4. Óculos de sol

Outro acessório muito funcional e estiloso são os óculos de sol. Essa proposta é perfeita para usar de dia, principalmente no verão, já que pode proteger os olhos dos efeitos dos raios solares, e ainda proporcionar mais personalidade nos looks.

Entre os modelos mais usados pelos homens, você pode presenteá-los com o aviador, clubmaster, wayfarer, e muitos outros.

5. Mochila

Uma opção de presente para os homens que precisam carregar seus pertences, seja no trabalho, estudos ou na prática esportiva. A mochila é uma opção incrível para presentear. A dica é saber qual modelo faz mais sentido para a vida dele, podendo optar pelos modelos esportivos, de couro ou lona.

6. Perfume

Muitas pessoas adoram perfume, e por isso, é mais uma alternativa de presente bem interessante para presentear. Há diversas fragrâncias e marcas, e por isso, é recomendado saber as preferências pessoais da pessoa para acertar no presente.

7. Roupas

Uma alternativa que pode agradar e ser muito funcional. As roupas são peças que podem ser presenteadas em qualquer situação, e que possuem muitos tipos e modelos para escolher. Camisetas, camisas, calças, casacos e jaquetas, são as principais opções para apostar.

É só se atentar ao estilo do cara, além de cuidar do tamanho, para servir confortavelmente e tenha bom caimento.

8. Calçado

Outro presente para homem muito comum. Existem muitos modelos de calçados masculinos, como chinelo, sandálias, tênis, sapatos sociais, botas, entre outros. A dica é descobrir as necessidades e gostos da pessoa para conseguir agradar com esse presente.

Atenção ao estilo e conforto da peça, além do tamanho, afinal, isso influência muito na sua usabilidade.

9. Camisa de time

Perfeita para aqueles que adoram esporte. A camisa de time pode ser de diferentes esportes, como futebol, basquete, beisebol, entre outros. A dica é descobrir o time do coração e mandar personalizar a camisa com o nome da pessoa e numeração preferida. Assim, o presente vai ser muito mais especial!

10. Instrumento musical

Para os amantes de música, dar de presente um instrumento musical é uma alternativa que pode agradar muito a pessoa! A missão é descobrir qual é o instrumento favorito dele e o estilo que mais curte. Assim, não tem erro.

Dentre as possibilidades para presentear, estão o violão, guitarra, baixo, teclado, piano, saxofone, sanfona, entre muitos outros.

11. Console de videogame

Também temos opções para os homens que adoram games eletrônicos. Um console de videogame é uma opção que vai surpreendê-lo! Para acertar no modelo, descubra quais jogos ou marca que são da preferência da pessoa e compre um modelo para presenteá-lo.

Fique de olho nos lançamentos, como também em modelos retrôs, caso ele goste de colecionar esses aparelhos.

12. Headset game

Um fone de ouvido potente também é outra opção, tanto para os que adoram música, como também para quem é amante de games, afinal esses modelos possuem diferentes sistemas e configurações que permitem ouvir um som de alta qualidade.

Então, se descobriu que ele esteja precisando de um, aproveite essa oportunidade para presentear! Tenha atenção às configurações, pois várias delas podem ser personalizadas conforme a necessidade da pessoa. Se conter um bom microfone, já é um plus a mais, pois hoje é comum usá-lo em reuniões virtuais e streamings.

13. Action figures

Para os amantes da cultura pop, não poderia ficar de fora essa dica infalível. Os action figures são colecionáveis, e por isso, há diversas opções para apostar. É só descobrir as preferências da pessoa, seja no universo de games, música, filmes, séries, anime ou outros.

Tenha cuidado para não comprar um que o presenteado já tenha, e vale até comprar o conjunto de uma coleção inteira. Isso vai surpreendê-lo muito!

14. Kit de autocuidado

Os homens também precisam se cuidar, e uma alternativa para incentivar isso é o kit de autocuidado especial. Você pode montar ou comprar um já pronto. Há diversas opções, como os de cuidado para cabelo, barba, pele facial e corporal.

E aí, já decidiu qual presente para homem é o ideal para a pessoa que vai presentear? Com essas dicas essa decisão fica muito fácil, afinal há opções para todos os gostos e idades. Aproveite e compartilhe esse artigo com seus amigos!