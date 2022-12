Praça da Ciência será inaugurada nesta segunda (12), em Ceilândia Norte

Espaço pode ser utilizado como ferramenta pedagógica por educadores das instituições de ensino fundamental e médio

A Praça da Ciência será inaugurada às 9h30, nesta segunda-feira (12), na Biblioteca Pública Carlos Drummond de Andrade, em Ceilândia Norte. O propósito é aproximar a ciência e a tecnologia da população do Distrito Federal, principalmente para as crianças e os jovens, a promoção do acesso e apropriação do conhecimento científico e tecnológico, criando uma linguagem acessível, estimulando a curiosidade e o interesse da população, de maneira lúdica e interativa.

O investimento é de R$ 254 mil, por meio de um convênio celebrado entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, dentro do programa Brasil na Fronteira do Conhecimento – Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Pesquisa e Desenvolvimento. A praça conta com seis brinquedos, em que o funcionamento se baseia inteiramente em princípios das ciências naturais, possibilitando um espaço a ser utilizado como ferramenta pedagógica por educadores das instituições de ensino fundamental e médio.

“A popularização da ciência se coloca como importante campo de integração e desenvolvimento científico e social, contribuindo para a melhoria de qualidade da formação educacional, para a cidadania e para permitir novas abordagens no campo científico”, afirma o secretário Elísio Luz.

“A educação não formal, por meio de seus processos livres e lúdicos, pode despertar os professores para novas possibilidades pedagógicas, assim como novos talentos para a atividade científica; contribuir para que cada brasileiro tenha a oportunidade de adquirir as informações básicas sobre a ciência e o seu funcionamento, que lhe dê condições de entender o seu entorno e de se situar politicamente e proporcionar aos próprios cientistas um ambiente multidisciplinar, com novas possibilidades de enfoques, diálogos e trocas”, acrescenta.

Serviço

Inauguração da Praça da Ciência

Dia: segunda-feira (12)

Hora: 9h30 às 13h

Local: QNN 13 Módulo B – Área Especial – Biblioteca Pública Carlos Drummond de Andrade – Ceilândia Norte

Evento gratuito

Com informações da Agência Brasília