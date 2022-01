Piercing Tragus: conheça essa tendência que alia modernidade e minimalismo

Os piercings na orelha estão oficialmente entre as principais tendências de acessórios nos últimos anos. Se nos anos 1990, as peças significavam apenas rebeldia, hoje elas podem ser vistas como um acessório democrático que atende diversos estilos. E combinam bem com diversos modelos de brincos modernos para criar um visual cheio de personalidade.

Entre as tendências desse segmento, um modelo em específico vem se destacando: o piercing no tragus, a pequena aba de cartilagem na lateral do rosto que cobre o canal auditivo. Considerada um piercing sutil, mas despojado, essa versão é bastante popular entre homens e mulheres, principalmente por seu apelo minimalista.

Na hora de escolher seu piercing Tragus, é importante levar em consideração seu estilo e se tem mais algum piercing na orelha, para que combinem entre si.

No mercado, existem diversos modelos de piercing Tragus, desde os tradicionais de bolinha simples ou o ponto de luz com pedra de zircônia até os de estrela e aqueles com joias com desenhos como um coração vazado e uma borboleta pequena.

Outra opção que faz muito sucesso é a da flor pequena, que tem um ponto central de cor e zircônias ou diamantes formando as pétalas.

Cuidados

Tal como acontece com todos os piercings de cartilagem, este local pode levar até um ano para cicatrizar e assentar completamente. É recomendável limpá-lo duas vezes ao dia com solução salina e manter as mãos afastadas para ajudar a curar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, ao furar o local, o mais aconselhado é que use um modelo de pino reto, pois costuma não se mexer muito, tornando a cicatrização mais rápida.

Outra dica é usar um piercing de ouro para o furo, pois além de estar perfurando sua orelha com um material que não causa alergia, você não precisará ficar trocando a joia, já que o ouro é um material de durabilidade eterna.