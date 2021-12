Peso Solidário: Saúde e preocupação com o próximo marcaram o projeto

Pacientes do projeto Peso Solidário, do Centro Terapêutico Dr. Máximo Ravenna, convertem perda de peso em doações de alimentos não perecíveis

O tradicional evento, que não aconteceu em 2020 por causa da pandemia do COVID-19, aconteceu no dia 7 de dezembro e beneficiou mais de 300 crianças da creche Santo Aníbal Maria, localizada no Guará II

O evento aconteceu na própria clínica, localizada no Complexo Brasil 21. Cada paciente foi estimulado a doar, em quilos de alimentos não perecíveis, a mesma quantidade de quilos que perdeu em sua jornada no Centro, seguido de um breve depoimento.

Principal evento da clínica Ravenna, o Peso Solidário é onde os pacientes conseguem visualizar seu progresso. “É trazer para fora do corpo o peso que você sempre carregou na vida”, diz Moema Soares, sócia diretora do Centro no Brasil, além de ser uma oportunidade de doar alimentos aos mais necessitados.

A instituição beneficiada foi o Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria, que acolhe e cuida de 350 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. As doações foram entregues no dia do evento, onde aconteceu um jantar, dentro dos moldes Ravenna, seguido de um bingo lúdico.











O método Ravenna promove um tratamento multidisciplinar, aliando uma dieta de baixa ingestão calórica (800 a 1200 ao dia) a um acompanhamento médico, nutricional e psicológico, além da prática monitorada de atividades físicas.

Até hoje, o método mudou a vida de mais de dez mil pessoas em Brasília, totalizando mais de 34 toneladas de quilos perdidos. Só em 2021, foram eliminados 1200 quilos, número que foi convertido em doações de alimentos não perecíveis.

Serviço:

Peso Solidário no Centro Terapêutico Dr. Máximo Ravenna

Local: Centro Terapêutico Dr. Máximo Ravenna – SH/ Sul, Quadra 6, Conj. A, Torre E, Loja 4 Complexo Brasil 21

Telefones: 3030-6350 / 3039-8839 / 3039-8840