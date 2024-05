Orgulho Nerd: tatuador especializa-se na cultura geek a partir da própria paixão

Por Ana Beatriz Cabral Cavalcante

Agência Ceub/Jornal de Brasília

Na semana de celebração do Orgulho Geek, em função da lembrança da estreia do primeiro filme da saga Star Wars em 1977, profissionais de diferentes áreas têm motivos para comemorar.

Um deles é o tatuador brasiliense Thiago Chagas, especializado na arte geek, principalmente animes. Ele afirma que a trajetória dele como profissional tem direta relação pelo amor que tem por essa cultura.

A forma de arte

Ele afirma que, no mundo das tatuagens, a expressão pessoal é chave. Para alguns, essa expressão vai além dos traços comuns. Thiago Chagas acredita que a paixão dele pela cultura nerd se traduz em suas obras de arte na pele.

Thiago começou como aprendiz no final de 2019. Uma jornada que teve um início desafiador com a chegada da pandemia.

“Um tatuador novo num período onde quase todo mundo perdeu a renda não era muito legal, mas persisti e consegui o meu lugar no mercado”, compartilha.

O caminho dele na tatuagem geek começou cedo, influenciada por sua infância onde desenhava personagens e símbolos dessa cultura.

Desde então, a sua arte reflete essa paixão. “Todas as tatuagens que tatuei ou fui tatuado são do tema geek”, diz o tatuador.

Foi esse amor pelo geek que o levou a se especializar nesse nicho único.

“O meu público me via nerd e entendi que era para fazer comigo sua tattoo nerd”

Foto: Arquivo Pessoal

Inspiração e processo criativo

O processo criativo de Thiago é uma mistura de inspiração pessoal e colaboração com o cliente.

Ele se inspira em artistas como Diogo Shogun e busca refletir as emoções e gostos do cliente em sua arte. Seu processo de design envolve uma comunicação aberta com o cliente, seja fazendo estudos na pele ou desenvolvendo desenhos personalizados.

Quanto aos temas mais populares entre seu público, Thiago observa um aumento nas solicitações relacionadas a animes como Jujutsu Kaisen e Kimetsu no Yaiba.

Ele também nota uma evolução constante nas tendências de tatuagens geeks, à medida que o mundo da tatuagem e a cultura geek se entrelaçam.

“Estou há 2 anos indo no Anime Summit e no Festival do Japão até para tatuar lá, eu curto muito e consigo conhecer bastante gente.”

Participativo na comunidade de tatuadores geeks, Thiago colabora e compartilha ideias com outros profissionais. Ele também marca presença em eventos e convenções geeks, onde pode conhecer novas pessoas e inspirar-se para suas próximas obras.

Fotos: Arquivo Pessoal

Fica a dica

Para aqueles que desejam ingressar nesse mundo, Thiago oferece conselhos.

“Escolha um especialista no estilo que você quer”, aconselha.

E para os aspirantes a tatuadores, ele destaca a importância de construir uma identidade no mercado, mostrando sua paixão pelo geek em todas as oportunidades.

“Aprenda a tatuar fazendo tudo no começo, mas faça seu público entender que você é geek.”

No coração de Thiago Chagas está a crença de que as tatuagens geeks são mais do que simples desenhos na pele. São expressões pessoais de amor e identidade. E para aqueles que compartilham essa paixão, ele está lá, pronto para transformá-la em arte que perdurará para sempre.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira