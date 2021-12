Óculos de grau X óculos de sol: como se preparar para o verão

O verão começou nesta terça-feira (21) e muitas pessoas já começam a se planejar para aproveitar a temporada da melhor forma. Isso inclui, é claro, viagens para praia e outros lugares para desfrutar das altas temperaturas e, em especial, do sol.

Mas o que parece ser um conto de fadas pode ser bastante estressante para quem usa óculos de grau. Isso porque muitos não se adaptam ao uso de lentes de contato e acabam tendo problemas na hora de se proteger dos raios solares.

Ou seja, esse público está sempre em busca de uma solução para combinar proteção, funcionalidade e estilo. Mas, nos últimos anos, é possível ver que algumas soluções estão se popularizando entre os usuários de óculos de grau.

Principalmente entre aqueles que têm problemas de miopia, ou seja, não enxergam de longe e necessitam das lentes corretivas para executar a maioria das funções do cotidiano.

Além das armações solares que podem ser adaptadas com lentes de grau, surgiu uma opção bastante interessante neste setor: os óculos dois em um.

Os mais comuns são aqueles que se conectam por encaixe magnético e, hoje, já podem ser encontrados nos formatos mais variados, dos clássicos aviador e gatinho aos mais modernos hexagonais.

Versátil, esse modelo de óculos de grau é ideal para quem busca praticidade no dia a dia e precisa economizar espaço na mala, por exemplo. Afinal, em uma única caixinha você estará carregando dois óculos diferentes.

Com eles, é possível ir da praia para um barzinho no final da tarde sem perder o charme e a elegância. E o melhor de tudo, enxergando muito bem!

Outra opção para curtir o verão com óculos de grau/sol são as lentes que se adequam ao ambiente. Com elas, você pode usar a mesma armação sempre e as lentes ficam mais escuras em ambientes solares.