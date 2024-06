O que é peeling de fenol? Buscas pelo procedimento disparam no Google

VITORIA PEREIRA

As buscas por peeling de fenol dispararam no Google após a morte do empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, após realizar o procedimento, em uma clínica de estética em São Paulo.

Dados do Trends mostram que nunca se pesquisou tanto por peeling de fenol no Brasil e o interesse pelo termo aumentou 700% nos últimos dias.

Houve o primeiro pico de buscas pelo procedimento no último domingo (9), quando foi veiculada uma reportagem sobre o tema no Fantástico.

O programa entrevistou a influenciadora Natalia Fabiana Freitas Antonio, 29, conhecida como Natalia Becker, acusada de causar a morte do empresário. Ela abandonou a entrevista ao ser perguntada sobre sua formação.

O procedimento também viralizou no TikTok. Segundo dados da Tubular Labs, plataforma de inteligência e medição de vídeos sociais, a hashtag #peelingdefenol acumula 8,1 milhões de visualizações nos últimos 7 dias em território nacional.

Veja as perguntas pelo procedimento mais pesquisadas nos últimos sete dias:

O QUE AS PESSOAS PERGUNTAM SOBRE PEELING DE FENOL

O que é e como é feito peeling de fenol?

Peeling de fenol pode matar?

Quem pode fazer peeling de fenol?

Esteticista, dentista, biomédico e farmacêutico podem realizar peeling de fenol?

Quanto custa peeling de fenol?

Peeling de fenol para que serve?

Como fica o rosto com peeling de fenol? E o que faz na pele?

Peeling de fenol é perigoso? Quais são os riscos?

O QUE É E COMO É FEITO PEELING DE FENOL?

O fenol é uma substância química cáustica, utilizada por dermatologistas em peelings químicos profundos para tratar rugas, manchas na pele e cicatrizes.

O procedimento deve ser feito em centro cirúrgico ou ambulatório monitorado por causa do uso de anestesia e dos picos de arritmia que podem ser provocados pela presença do fenol na corrente sanguínea antes de sua metabolização pelo corpo. A aplicação é feita em etapas para evitar altas concentrações e sobrecarga do coração.

PEELING DE FENOL PODE MATAR?

O uso inadequado de fenol pode causar a morte. Segundo o CFM, mesmo quando são realizados por médicos, os procedimentos estéticos invasivos devem ocorrer em ambientes preparados de acordo com normas sanitárias e estrutura para intervenção imediata de suporte à vida no caso de intercorrências.

QUEM PODE FAZER PEELING DE FENOL?

O CFM (Conselho Federal de Medicina) e o Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) se posicionaram sobre a realização de procedimentos estéticos invasivos como o peeling de fenol e afirmaram que técnicas do tipo devem ser feitas exclusivamente por profissionais médicos capacitados, especialmente aqueles da dermatologia e cirurgia plástica.

ESTETICISTA, DENTISTA, BIOMÉDICO E FARMACÊUTICO PODEM REALIZAR PEELING DE FENOL?

Apenas médicos, preferencialmente com especialização em dermatologia ou cirurgia plástica.

QUANTO CUSTA PEELING DE FENOL?

“Não há valor fixo. O custo depende da análise de caso a caso, o que envolve a complexidade, área e localidade geográfica”, diz Felipe Ribeiro, médico dermatologista da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).

Reportagem da Folha de S.Paulo, de julho de 2022, diz que um tratamento com fenol pode variar entre R$ 15 mil e R$ 30 mil, dependendo da situação e do resultado pretendido.

PEELING DE FENOL PARA QUE SERVE?

É um tratamento oferecido para amenizar rugas, manchas, cicatrizes de acnes e melasma. O método tem recuperação lenta e cicatrização que pode levar mais de um ano.

COMO FICA O ROSTO COM PEELING DE FENOL? E O QUE FAZ NA PELE?

Quando realizado corretamente, a técnica pode oferecer resultados incomparáveis, segundo a SBD, proporcionando uma renovação intensa da pele, estimulando a produção de colágeno e reduzindo significativamente rugas e manchas.

Ribeiro diz que nos primeiros dias a área aplicada incha e adquire coloração avermelhada. Em seguida, a coloração adquire aspecto marrom ou amarelada, que se solda ao passo que a limpeza é feita. Quando toda a pele se desprende, a pele torna-se avermelhada e, então, inicia-se a produção de colágeno.

PEELING DE FENOL É PERIGOSO? QUAIS SÃO OS RISCOS?

Sim, dependendo de sua concentração e utilização pode acarretar graves consequências, como queimaduras, intoxicação e até mesmo a morte.

Complicações podem incluir dor intensa, cicatrizes, alterações na coloração da pele, infecções e até problemas cardíacos imprevisíveis, independentemente da concentração, do método de aplicação e da profundidade atingida na pele.

O uso da substância é contraindicado para pessoas com problemas cardíacos, no fígado ou rim, para quem tem tendência a queloides, mulheres gestantes e lactantes, fumantes e para quem está fazendo uso de alguns medicamentos como antidepressivos, anticonvulsivantes e para pressão arterial.