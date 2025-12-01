Zoológico de Brasília inaugura primeiro recinto de imersão com 15 espécies de aves brasileiras

O Zoológico de Brasília inaugura, nesta sexta (5), o seu primeiro recinto de imersão, um espaço que marca um novo momento para a instituição ao aproximar o público da biodiversidade brasileira de forma educativa e responsável. O aviário foi projetado para unir arquitetura, vegetação e bem-estar animal, criando um ambiente amplo onde as aves possam expressar comportamentos naturais, enquanto os visitantes vivenciam a experiência de caminhar dentro do habitat.

O novo recinto abriga 15 espécies e 18 aves, todas brasileiras, além de borboletas e de tartarugas-tigre-d’água-sul-americanas, compondo um ambiente compartilhado entre aves e répteis. A visitação será aberta de quarta a domingo, das 9h30 às 15h, com grupos de até dez pessoas por vez, garantindo tranquilidade aos animais e melhor qualidade de experiência ao público.

Para o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto, o aviário representa um avanço importante na missão educativa da instituição. “Queremos que as pessoas vivam uma experiência que vai além da observação. Aqui, o visitante entra no ambiente, percebe sons, cores e comportamentos das aves de perto e entende, na prática, por que a conservação da fauna brasileira é tão urgente”, afirma.

Histórias da nossa biodiversidade

Entre as espécies presentes no aviário, a ararajuba se destaca pelo amarelo vibrante e por ser uma das aves mais ameaçadas de extinção no Brasil. Já a jacutinga, de plumagem preta e branca, é uma grande aliada na dispersão de sementes na Mata Atlântica. O papagaio-de-peito-roxo, conhecido pelas penas arroxeadas no peito, é símbolo da Região Sul e enfrenta ameaças em seu habitat natural.

Outro destaque é o mutum-de-penacho, uma ave de porte maior que se relaciona de forma intensa com os ambientes florestais, contribuindo para a dinâmica natural das áreas onde vive. Todas essas espécies ajudam a compor um espaço que reforça a importância da conservação e da educação ambiental, pilares da atuação do Zoológico de Brasília.



*Com informações do Zoológico de Brasília