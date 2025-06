Programa oferece mil vagas para castração gratuita de cães e gatos em Taguatinga

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF), lançou uma nova etapa do Castra-DF, programa gratuito de castração de cães e gatos. A ação visa promover saúde pública, bem-estar animal e controle populacional, beneficiando diretamente tutores e comunidades.

Nesta edição, serão oferecidas mil vagas para castração, com exames pré-operatórios incluídos — como hemograma e avaliação clínica — a fim de garantir a segurança dos animais durante o procedimento. Podem ser inscritos pets com, no mínimo, seis meses de idade e dois quilos de peso.

O cadastro será feito de forma presencial, por ordem de chegada, no dia 21 de junho, a partir das 7h45, no Centro Cultural Taguaparque, localizado na Rodovia DF-001, Pistão Norte, em Taguatinga. Cada tutor poderá inscrever até dois animais. A seleção seguirá critérios técnicos e histórico de participação.

As cirurgias estão programadas para ocorrer entre 15 de julho e 20 de agosto, nas Unidades Móveis de Castração que ficarão instaladas na Praça do Respeito, atrás da Administração do Taguaparque.

“A castração é uma medida preventiva que impacta diretamente na saúde dos animais e na realidade das comunidades. Com o Castra-DF, levamos esse cuidado a quem mais precisa, promovendo bem-estar, cidadania e o direito dos animais a uma vida digna”, destaca a secretária extraordinária de Proteção Animal, Edilene Cerqueira.

Parte das vagas será reservada para o atendimento prioritário, conforme prevê a Lei nº 14.626/2023. A Sepan também pretende, com a iniciativa, reduzir o número de animais em situação de abandono e estimular a posse responsável.

Além das castrações, o Castra-DF oferece capacitação gratuita em áreas como banho e tosa, adestramento e auxiliar veterinário, com opções de cursos presenciais e a distância.

Mais informações, assim como o resultado final dos cadastros, estão disponíveis nos sites: castradf.com.br e sepan.df.gov.br.

Com informações da Sepan-DF