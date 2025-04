Feira Pet será realizada no Anexo do Palácio do Buriti nos dias 15 e 16 de abril

A entrada norte do Anexo do Palácio do Buriti será receberá mais uma edição da Feira Pet, promovida pela Secretaria de Economia (Seec), por meio da Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), em parceria com instituições de proteção animal. O evento ocorrerá nos dias 15 e 16 de abril (terça e quarta-feira), das 9h às 16h, e tem como objetivo incentivar a adoção responsável de animais de estimação.

Durante os dois dias de programação, servidores e visitantes poderão interagir com os animais disponíveis para adoção, além de receber orientações sobre posse responsável e cuidados essenciais com os pets. As instituições parceiras também estarão à disposição para apresentar opções de apadrinhamento de animais, uma forma de contribuir com os bichinhos que ainda aguardam por um lar definitivo, mas que necessitam de cuidados especiais e muito carinho.

De acordo com o secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida, Epitácio Júnior, a iniciativa reforça o compromisso do GDF com o bem-estar não apenas dos servidores, mas também dos animais. “A Feira Pet é uma ação que vai muito além da adoção. É um momento de sensibilização, empatia e estímulo ao cuidado com a vida. Trazer esse tipo de iniciativa para perto dos servidores é uma forma de promover qualidade de vida e afeto — tanto para quem adota quanto para os animais”, destacou o secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida, Epitácio Júnior.

Ele acrescentou ainda que as últimas edições foram um sucesso, com muitas adoções e apadrinhamentos. “Os servidores realmente se sensibilizam com a causa e demonstram grande interesse em contribuir de alguma forma”.

A Feira Pet integra o calendário de ações promovidas pela Sequali que valorizam a convivência, o cuidado e o bem-estar no ambiente de trabalho.

*Com informações da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF)