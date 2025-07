Encontro de criadores amadores de pássaros silvestres debaterá novo procedimento de renovação de licenças

O Instituto Brasília Ambiental realiza neste domingo (6), às 9h, um encontro com criadores amadores de passeriformes do Distrito Federal. A atividade será no galpão Pequenos Animais/Arca de Noé, localizado no Parque de Exposições Granja do Torto, sede da Associação de Criadores de Pássaros de Brasília (ACPB).

O objetivo do bate-papo é orientar os participantes sobre o novo procedimento para renovação das licenças no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass), que agora passa a contar com a geração de boletos por meio do Sistema Harpia.

A ação é promovida pela Gerência de Fauna (Gefau) do Brasília Ambiental e é aberta a todos os criadores do DF. Não é necessário realizar inscrição prévia — basta comparecer ao local no horário indicado.

O evento faz parte das ações do instituto voltadas à regularização e à fiscalização da criação amadora de aves silvestres, contribuindo para o manejo responsável e a proteção da fauna local.

Com informações do Instituto Brasília Ambiental