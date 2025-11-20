Abrigo Lar dos Anjos promove feira de adoção em Águas Claras

O abrigo Lar dos Anjos, dedicado ao resgate e acolhimento de animais em situação de abandono e maus-tratos, enfrenta atualmente o desafio de cuidar de mais de 300 cães e gatos. Mantido exclusivamente por voluntários e doações, o espaço trabalha diariamente na reabilitação física e emocional desses animais, garantindo atendimento veterinário, alimentação e acolhimento até que cada um deles encontre um novo lar.

Neste sábado, dia 22, o Lar dos Anjos estará em Águas Claras, no Edifício Alfamix Center, em parceria com a Clínica Veterinária Casa Carinho. A feira ocorre das 9h às 15h e reúne cães e gatos de diferentes idades e portes, todos vacinados, cuidados e prontos para conquistar uma nova família.

Para reduzir a superlotação e criar novas oportunidades de adoção, o abrigo realiza feiras todos os sábados. Nessas ações, além de apresentar os animais disponíveis, a equipe arrecada ração, medicamentos, materiais de higiene e outros itens essenciais para manter o funcionamento do projeto.

Foto: Divulgação

O abrigo reforça ainda a importância das doações para garantir a continuidade do trabalho. Quem não puder adotar pode colaborar levando ração, produtos de limpeza, medicamentos ou itens diversos como roupas e calçados que serão destinados ao bazar beneficente da instituição. Cada contribuição ajuda a transformar a realidade dos animais acolhidos.

Serviço

Feira de adoção Lar dos Anjos

Onde: Edifício Alfamix Center

Quando: 22 de novembro, sábado, de 9h às 15h