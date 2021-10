Triumph Street Triple RS ganha nova cor na linha 2022

Chega às concessionárias Triumph nos próximos dias a linha 2022 do modelo Street Triple, que ganhou novos grafismos e tonalidades na cor Silver Ice (prata)

As 21 Concessionárias Triumph espalhadas pelo Brasil recebem nos próximos dias a linha 2022 do modelo Street Triple RS, que traz como novidade novos grafismos e tonalidades na cor Silver Ice (prata).

O modelo custa R$ 57.990,00 e pode ser comprado pelo financiamento exclusivo do Triumph Smart com entrada de R$ 26.095,51 (45%), 23 parcelas fixas de R$ 765,00 e um valor residual final de R$ 25.213,84.

Street Triple pertence ao segmento roadster

Leve, rápida, divertida, ágil e elegante – a Street Triple é uma moto revolucionária desde o seu lançamento, em 2007, com estilo diferenciado e motor emocionante.

O modelo virou referência em sua categoria graças à combinação do visual agressivo, da facilidade de pilotagem, leve e intuitiva, do desempenho emocionante e, ainda, da sua trilha sonora exclusiva – seu incrível motor de três cilindros, uma marca tradicional da Triumph, vem brilhando e batendo recordes, também, desde 2019, nas pistas de corridas da categoria Moto2.

O motor de 765 cc da Street Triple RS atinge um pico de torque de 79 Nm (a 9.350 rpm). Seu escapamento suaviza a curva de torque do motor para obter um torque emocionante e utilizável desde o início até as faixas de rotações mais elevadas. A potência chega a 123 cv (a 11.750 rpm), tornando a Street Triple RS uma motocicleta com uma pilotagem viciante.

Modelo oferece visual agressivo

A Street Triple RS possui um visual bem agressivo, incluindo modernos faróis duplos em LED e carenagens esportivas, com linhas muito mais limpas que a versão anterior. A Street Triple RS vem equipada com um nível de tecnologia elevado. O sistema TFT, por exemplo, possui funcionalidade aprimorada com o sistema de conectividade My Triumph, pronto para ser usado com a instalação do módulo Bluetooth (opcional).

Isso permite a integração com a câmera GoPro direto no painel, a navegação curva a curva a partir da definição do destino no aplicativo, e a operação do telefone e escolha de músicas por meio dos botões ergonomicamente distribuídos na manopla e exibidos na tela TFT.

O TFT possui esquemas gráficos de segunda geração, em quatro estilos, e quatro cores diferentes. O ângulo da tela TFT pode ser ajustado para uma ótima visibilidade, de acordo com a altura do piloto.

Triumph Street Triple RS. Foto: Divulgação

Cinco modos de pilotagem

O mais recente Triumph Shift Assist (TSA), quickshifter para cima e para baixo, é item de série no modelo. Ele permite trocas de marchas confortáveis e suaves sem o uso da embreagem, mantendo a posição do acelerador, garantindo mais performance e conforto para o piloto.

Há cinco modos de pilotagem (“Road”, “Rain”, “Sport”, “Track” e “Rider Configurável”) para o máximo controle do piloto. Esses modos ajustam a resposta do acelerador, às configurações dos freios ABS e do controle de tração e podem ser facilmente selecionados durante a condução.

O modo “Chuva”, por exemplo, restringe a potência a 100 cv para maior segurança e controle. A Street Triple RS ainda conta com o sistema Ride by Wire, freios ABS ajustáveis e controle de tração comutável.

Capacidade máxima de rua e de pista

Sendo a motocicleta mais leve de sua categoria, a Street Triple RS tem uma relação peso/potência incrível, que é essencial para o seu desempenho líder na categoria, tornando-a uma moto muito ágil, emocionante e acessível para todos os pilotos. O icônico braço oscilante com abertura superior oferece rigidez torcional e flexibilidade lateral, o que maximiza a estabilidade em velocidades mais altas.

A suspensão é de alta performance, com grandes garfos dianteiros invertidos de pistão Showa de 41 mm totalmente ajustáveis, com curso de 115 mm, e unidade de suspensão traseira com monochoque com reservatório piggyback Öhlins STX40, totalmente ajustável, com curso de roda traseira de 131 mm.

Para um poder de parada incrível, a Street Triple RS apresenta pinças dianteiras monobloco radiais de quatro pistões Brembo M50, de alta especificação, e uma alavanca de freio ajustável Brembo, além de uma pinça traseira deslizante também da marca Brembo.

Sobre a tTriumph

A Triumph Motorcycles Brazil é uma das 12 subsidiárias da empresa pelo mundo e conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca conta com 21 Concessionárias no Brasil nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), São José do Rio Preto (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Vitória (ES), Várzea Grande (MT), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Campo Grande (MS), e Natal (RN).

A Triumph possui o portfólio mais completo do mercado entre as marcas premium, oferecendo três pilares principais de produtos: Clássica, Adventure e Roadster.

Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles comemora 119 anos de fabricação em 2021. É uma empresa global, atuando diretamente em 13 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em outros mercados, através de distribuidores independentes. A Triumph é a maior fabricante britânica de motos. O faturamento mundial da empresa gira em torno de R$ 3,5 bilhões e suas vendas no varejo superaram as 75.000 unidades no exercício financeiro de 2021.

No mundo todo, a Triumph possui cerca de 700 concessionárias e perto de 2.000 funcionários. A Triumph possui fábricas em Hinckley, Leicestershire (Inglaterra), e na Tailândia, além de instalações de CKD no Brasil e na Índia. A Triumph está sediada há mais de três décadas em Hinckley e produziu motos icônicas que misturam perfeitamente um projeto autêntico, personalidade, carisma e desempenho.

Este foco, inovação e paixão pela engenharia criaram hoje uma ampla variedade de motocicletas, adequadas para todos os motociclistas, incluindo a nova e impressionante Trident 660, a líder do segmento Tiger 900, a transcontinental Tiger 1200, a roadster com o maior motor produzido em série do mundo Rocket 3 R, a esportiva de alto desempenho Street Triple 765 RS, a imponente Scrambler 1200, e a lendária família Bonneville, incluindo a Bonneville Bobber, Street Twin, Street Scrambler, Speed Twin, e as icônicas Bonneville T120 e T100.

A Triumph Bonneville, notoriamente famosa por comemorar o recorde de velocidade terrestre da Triumph em 1956 em Bonneville Salt Flats, Utah (Estados Unidos), foi uma supermoto britânica original e vencedora de corridas, escolhida por motociclistas famosos do passado por sua ciclística, estilo e características lendárias. Atualizada com ainda mais desempenho e estilo icônico, combinados com a tecnologia voltada para o piloto moderno, a nova família Bonneville torna-se, na atualidade, a autêntica escolha clássica moderna.

Histórico glorioso nas pistas de competição

A Triumph possui um glorioso histórico em corridas, competindo e vencendo disputas em praticamente todas as categorias e modalidades do motociclismo esportivo. Desde a vitória do segundo TT da Ilha de Man, em 1908, passando pelo domínio das estradas e das pistas na Europa e na América nos anos 1960, até as conquistas de corridas recentes com a Triumph de 675 cc triplamente motorizada na vitória do Daytona 200, em 2014, a vitória do Supersports TT da Ilha de Man, de 2014, os títulos dos Supersports britânicos de 2014 e 2015, as corridas do World SuperSport, e, em 2019, com mais uma vitória no TT da Supersports da Ilha de Man, com Peter Hickman.

A lendária história da Triumph nas corridas continua com o fornecimento exclusivo de motores para o Campeonato Mundial de Moto2, desde o início da temporada de 2019. A Triumph fornece para todas as equipes o seu motor triplo de 765 cc ajustado para corridas, baseado no motor da Street Triple RS, líder da categoria.

Ao redefinir a classe e quebrar recorde após recorde no ano inaugural, incluindo a primeira velocidade máxima da Moto2 superior a 300 km/h, a temporada de 2020 ficou ainda mais rápida com mais 11 recordes de voltas e sete vencedores diferentes em 15 corridas.

As atividades de corrida da Triumph são reforçadas por um retorno à British Superbike, em 2021, com uma equipe de corrida apoiada pela fábrica, a Dynavolt Triumph, no Campeonato Britânico de Supersport.

Em 2021, a Triumph anunciou sua entrada nos mundos do Motocross e do Enduro, bem como um novo esforço para participar de competições esportivas, com o compromisso de disputar campeonatos de alto nível nas categorias de Motocross e Enduro.