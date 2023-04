Ford anuncia a chegada das primeiras F-150 ao país

Picape mais famosa do mundo, a F-150 é líder de vendas nos Estados Unidos há 46 anos consecutivos

A Ford informou que as primeiras unidades da F-150 chegaram ao Brasil e começarão a ser entregues nas próximas semanas para os clientes que adquiriram a picape na pré-venda – veja o vídeo. O programa de venda antecipada, realizado em fevereiro, foi um sucesso, com as 500 unidades disponíveis esgotando-se em tempo recorde. O modelo foi oferecido inicialmente para clientes da marca, em uma ação de relacionamento, e depois para todo o público.

Picape mais famosa do mundo, a F-150 é líder de vendas nos Estados Unidos há 46 anos consecutivos. Ela chega ao Brasil em duas versões: a esportiva Lariat, com itens de acabamento externo escurecido, e a topo de linha Platinum, de luxo, com elementos cromados. Ambas são equipadas com carroceria de alumínio ultrarresistente, o motor V8 5.0 mais potente da categoria, com 405 cv, e transmissão automática de 10 marchas, além de pacote off-road completo com tração 4×4, bloqueio eletrônico do diferencial e oito modos de condução.

O ícone vem também com tecnologias avançadas de assistência ao motorista, oito airbags, teto solar panorâmico, painel digital de 12 polegadas, ajuste elétrico com memória dos bancos, volante e pedais e sistema multimídia e de conectividade SYNC 4 de nova geração. Entre outros itens exclusivos, conta ainda com sistemas de iluminação e câmeras externas 360º.

A caçamba de 1.370 litros é dotada de tampa com acionamento elétrico, escada de acesso, iluminação em LED, tomada de 110 V e revestimento protetor especial. A F-150 também é capaz de rebocar 3.515 kg e já vem com preparação para engate, controle de freio e de oscilação de reboque, além de assistente de manobras.

“A programação de entrega da F-150 para os clientes na pré-venda era de 90 a 120 dias. Esse prazo está mantido e, em muitos casos, pode até ser antecipado”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing de Produto da Ford. “Sabemos que os clientes estão ansiosos para receber a sua picape e reafirmamos nosso compromisso para que eles possam ter a posse do veículo o mais breve possível”, completa o executivo.