Fiat Mobi 2022 fica mais econômico

Com nova calibração do motor, que reduziu o consumo em até 7,9%, a autonomia do Fiat Mobi 2022 pode superar os 700 km

O Fiat Mobi ano modelo 2022 chega com novidades inéditas e exclusivas em seu segmento. Moderno, prático e eficiente, o compacto, que já é um dos modelos mais econômicos do Brasil, ficou ainda mais eficiente e passa também a vir com o ITPMS para monitoramento da pressão dos pneus, seguindo como o modelo ideal para quem busca uma solução inteligente para a mobilidade urbana.

Praticidade sempre esteve no DNA do Mobi e por isso até mesmo a calibragem passa a ser monitorada pelo veículo na linha 2022. O ITPMS faz o acompanhamento contínuo da pressão dos pneus. Se o sistema detectar a perda de pressão em um ou mais deles, um alerta é emitido na cabine. Além de ser um aviso antecipado em caso de furos, serve como aviso quando os pneus estiverem com baixa pressão, contribuindo para que o Mobi tenha a melhor eficiência possível por conta dos pneus calibrados adequadamente.

Por falar em consumo, o Mobi 2022 está mais econômico do que nunca. Seu reconhecido e robusto motor Fire Evo foi adequado para atender às novas normas de emissões Proconve L-7 (PL7). Isso permitiu uma melhora no consumo de gasolina e etanol, tanto no ciclo urbano quanto no rodoviário. A redução de até 7,9% foi possível por conta de novos ajustes do gerenciamento eletrônico do motor, permitindo um consumo de até 15 km/l com gasolina no circuito rodoviário. Essa melhora permite que o Mobi possa rodar mais de 700 km com somente um tanque de combustível.

Quem faz uso do etanol terá partidas ainda mais rápidas por conta do sistema de pré-aquecimento de combustível, que dispensa o tanque auxiliar de gasolina no cofre do motor. Ele é ativado por sensores que detectam quando a temperatura externa está baixa e faz o aquecimento do etanol antes de sua queima no motor. Essa tecnologia facilita a ignição e reduz emissões de poluentes.

Além disso, o Mobi segue com uma ampla lista de itens de série, incluindo ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, freios ABS e airbag duplo. Clientes também poderão optar pelo volante multifuncional com controles do som, bluetooth com conexão simultânea para até dois smartphones e sistema multimídia UConnect com tela de 7 polegadas e conexão Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de fios, um diferencial exclusivo em seu segmento.

Essas melhorias consolidam o sucesso do Mobi no mercado. Em 2021 ele foi o carro mais vendido em sua categoria e o quinto hatch mais emplacado do Brasil.

O Fiat Mobi 2022 já está à venda nas versões Like e Trekking, com cinco opções de cores.