Fiat Cronos muda na linha 2026 e volta a oferecer quatro airbags

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Fiat atualizou o desenho do sedã Cronos na linha 2026, que acaba de chegar ao mercado nacional. A mudança na parte frontal é discreta, mas antecipa o que vem por aí na linha de compactos da marca italiana.

O para-choque dianteiro com cantos mais retos e a grade formada por filetes finos e bem definidos seguem o estilo do Grande Panda, hatch que deve estrear no Brasil no próximo ano.

Os faróis mantêm o formato original, mas agora trazem luz diurna com LEDs em todas as opções. Portas, capô e traseira permanecem sem alterações, confirmando que se trata de um atualização de baixo custo para os padrões da indústria automotiva.

O preço parte de R$ 103,9 mil na versão 1.0 flex (75 cv), que traz ar-condicionado, direção assistida, central multimídia com tela de sete polegadas, câmbio manual de cinco marchas e acionamento elétrico das janelas e das travas das portas.

As opções com caixa automática do tipo CVT (continuamente variável) têm motor 1.3 flex (107 cv) e preço a partir de R$ 112,9 mil. Há controlador de velocidade de cruzeiro (sistema conhecido como “piloto automático”) e lâmpadas de LED para os fachos baixo.

A versão mais cara se chama Precision (R$ 119.990) e é a única a trazer quatro airbags. As bolsas laterais estavam fora da linha Cronos desde 2022, ano em que o modelo perdeu espaço para que os SUVs Pulse e Fastback, mais rentáveis, ganhassem protagonismo. Agora, contudo, os sedãs ensaiam uma recuperação de mercado.

Importado da Argentina, o três volumes da Fiat teve 7.840 unidades emplacadas no primeiro trimestre deste ano, o que representa um aumento de 21% nas vendas no mercado nacional. Os dados são da Fenabrave (associação que reúne os distribuidores de veículos).