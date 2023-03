Concessionária realiza Mega Feirão com ofertas especiais para todo o Brasil

Clientes poderão adquirir um veículo seminovo com taxa de apenas 0,99% e preços exclusivos em qualquer uma das 90 lojas da marca ou no site

São Paulo, março de 2023 – A Seminovos Movida, empresa que atua na revenda de automóveis da Movida Aluguel de Carros, realizará um Mega Feirão com taxa de apenas 0,99% para toda a linha e ofertas especiais. A promoção, que ocorrerá entre os dias 23 e 27 de março, será válida para toda a rede de lojas da marca, que conta com 90 pontos de venda pelo Brasil.

Além da menor taxa, os clientes que quiserem adquirir um seminovo com a menor quilometragem do mercado poderão contar com vantagens como entrada em 12 parcelas sem juros, um ano de garantia e IPVA 2023 grátis para toda a linha. Quem estiver interessado em adquirir uma picape, como a Frontier Attack, poderá contar com bônus de até R$ 10 mil na troca do usado. Todas as condicionalidades da promoção podem ser consultas no site www.seminovosmovida.com.br.

A Seminovos Movida conta com a frota mais nova do mercado brasileiro de seminovos, com carros de baixa quilometragem e ótimas condições de uso. Além disso, há uma variedade de marcas e modelos disponíveis no estoque – incluindo veículos premium, elétricos e picapes, que facilita a pronta-entrega, agilizando o processo de compra e encurtando o tempo de espera do cliente.

Nas lojas, os clientes encontram um serviço diferenciado, que asseguram a qualidade do atendimento e dos produtos com benefícios como a disponibilidade de laudo cautelar para todos os veículos vendidos no varejo. Além das lojas físicas, a Seminovos Movida realizada vendas de maneira totalmente digital pelo site.