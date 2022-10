Marca brasiliense realiza desfile exclusivo nesta sexta (28)

O Yorus Fashion Day, um desfile de moda gratuito, irá ocorrer em Taguatinga a partir das 19h

A marca de roupas Yorus realiza, nesta sexta-feira (28), o Yorus Fashion Day, um desfile de moda gratuito. O encontro irá ocorrer no Sítio Geranium, localizado em Taguatinga-DF, a partir das 19h.

Além de proporcionar uma noite fashion para o público presente, a programação trará muito conhecimento sobre moda, através de duas palestras. A primeira será realizada pela designer de moda sustentável e dona da marca Miwa, Carol Nemoto, e a personal stylist e designer, Kate Oliveira, que irão abordar as tendências para o varejo de primavera/verão.

O segundo debate do dia contará com a blogueira e designer Jessica Amorim e a influencer Karol Marques, que irão comentar sobre moda e as transformações digitais. E para fechar com chave de ouro, todos poderão conferir com exclusividade, através de um desfile, as peças da coleção Vibration Colors e da coleção Time to Glow.

O Yorus Fashion Day trará diversos stands de vendas para o público, como o da marca de sapatos Free Center Calçados, além de uma área composta apenas por produtos da nova coleção da Yorus.

Para aproveitar o Fashion Day, os interessados devem adquirir o ingresso através do site ou aplicativo do Sympla. O ingresso é individual e intransferível, e vale ressaltar que para a entrada, é necessário levar 1kg de alimento não perecível, que será doado para o Instituto Abraçar e Acolher.

1ª edição do Yorus Fashion Day

Data: 28 de outubro

Local: Sítio Geranium – Taguatinga-DF

Horário: a partir das 19h

Entrada gratuita, mediante inscrição no Sympla