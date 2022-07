Leonardo Loreto lança sua primeira coleção nos Estados Unidos

Depois de assinar produções internacionais o estilista lança sua primeira coleção fora do país

Morando em Miami desde 2019, o fashion designer Leonardo Loreto apresenta a coleção Lines, trabalho inspirado na cidade turística americana. Com trabalhos exclusivos para artistas nacionais e internacionais, o drop com 6 looks marca sua estreia para o grande público estadunidense. “Me sinto muito feliz de lançar a minha primeira mini coleção nos EUA, na próxima semana as peças serão apresentada em um desfile no Fashion Swin Week de Miami. É muito gratificante ter sido convidado para um evento importante da cena local, sou um designer latino-brasileiro independente, então o convite é mais do que especial”, conta.

Para a campanha o estilista lançou um ensaio conceitual com peças exclusivas. “Quando estava elaborando o projeto pensei em trazer criações que não fazem parte da coleção cápsula, mas que mostram a minha identidade criativa. É como um prelúdio, um anúncio do muito que ainda tenho para mostrar como artista”, explica o capixaba.

Clicado em nova York pelo fotógrafo Kaio Cesar, o trabalho conta com a participação da top model brasileira Gizele Oliveira, que ao lado da modelo Naimani estrelou a primeira parte do projeto.

A Lines, coleção disponível para compra, conta com looks fresh que funcionam para o dia e para a noite. “Quando entrei em contato com o illustrator Doug Reder eu queria uma atmosfera minimalista na estampa e que elas fossem linhas dinâmicas, pensei em tudo para o alto verão de Miami Beach”, pontua Loreto.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As camisas, calças, shorts e sungas da coleção podem ser vistas no Instagram da marca @loreto.lrt e no site: https://wearloreto.com .