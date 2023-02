Gisele Bündchen ruiva? Top aparece irreconhecível em ensaio para Vogue

Apesar de o conteúdo da entrevista ainda não ter sido divulgado, nas páginas internas o público poderá notar uma série de outros penteados dramáticos

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen, 42, está irreconhecível na capa da edição italiana da Vogue, programada para ser lançada em 28 de fevereiro. Isso porque usa uma peruca ruiva num vestido Valentino vermelho.

Na primeira imagem divulgada, é possível ver também que as sobrancelhas foram pintadas e estão superfinas, num visual bastante inusitado por parte dela.

A ideia da publicação é ter Gisele “fotografada em uma nova roupagem”, como pode ver no site da revista. Apesar de o conteúdo da entrevista ainda não ter sido divulgado, nas páginas internas o público poderá notar uma série de outros penteados dramáticos.

Dentre eles um bob loiro platinado combinado com um vestido blazer Thom Browne azul amarrado e um estilo chanel preto na altura do queixo com lingerie Ludovic de Saint Sernin e um sobretudo Givenchy. Em outra imagem, Gisele aparece com cabelo em tom vermelho black power.

Essa é a primeira capa da Vogue que Gisele faz após o divórcio com Tom Brady, 45, que recentemente anunciou sua aposentadoria. No Carnaval, a modelo esteve no Rio de Janeiro.

O relógio marcava 22h20 quando um integrante da equipe do camarote N1 tirava o fone do ouvido e dava o aviso que todos esperavam: “Ela chegou”.

“Ela” era Gisele Bündchen, que voltaria à Sapucaí depois de 12 anos para uma ação de marketing da Brahma no espaço da empresa no Sambódromo, na noite de domingo (19).

Já Tom Brady, aparentemente, tem feito todos os esforços para reconquistar a ex-mulher, de quem se separou após 13 anos. É o que diz o site Radar Online. Segundo a publicação, Brady teria recusado ser comentarista esportivo na Fox News e renunciado a cerca de R$ 2 bilhões.

Isso devido a ele estar se sentindo mais sozinho sem Gisele. É o que revelam algumas fontes ao portal. De acordo com elas, a ideia dele é se afastar completamente do mundo futebolístico, já que isso foi o maior motivo para o fim da relação com a top brasileira.