Estilo urbano: dicas para você se vestir com autenticidade

Sucesso nas grandes cidades, o estilo urbano é marcante, moderno e com uma pegada social. Cada vez mais fashionistas e influenciadores de personalidade forte são adeptos dessa estética, por conferir vestimentas que expressam seus valores e opiniões.

Se você se identifica com essas características, venha conhecer mais sobre esse estilo a seguir!

O que é estilo urbano?

Uma estética forte e autêntica, o estilo urbano ganhou muitos adeptos, sendo um sucesso mundial. Cores e estampas marcantes, unidas a recortes modernos, são características que proporcionam looks cheios de personalidade. Essa forma de se comunicar com o mundo, é reflexo da constante evolução tecnológica e social que acontece nos grandes centros urbanos.

Com influência do hip-hop e rap, é representado por peças que esbanjam conforto, com itens despojados e soltos. A intenção é despertar emoções através de roupas, acessórios e calçados, com um toque de rebeldia, e até mesmo personalização.

Como montar looks no estilo urbano?

Para você que quer saber como fazer composições com esse estilo intenso, veja as dicas a seguir:

1. Prefira peças oversized e modelagens retas

Mencionamos que os recortes modernos são predominantes nesse estilo, junto com peças mais soltas e confortáveis. Isso porque, a influência do hip-hop e rap, traz peças oversized e em modelagens mais retas para incorporar looks femininos e masculinos cheios de personalidade.

O legal, é que dá para mesclar peças de estilos mais formais, como o blazer, na modelagem oversized, e brincar com outras peças mais despojadas, como top e tênis, formando visuais cheios de personalidade.

Imagem: reprodução

2. Brinque com cores e estampas intensas

Cores marcantes e neutras fazem parte desse estilo, como o preto, branco, cinza e marrom. São utilizadas como base, mas é possível usar outros tons mais vibrantes, como o vermelho e azul, dependendo do seu gosto.

As estampas aparecem para dar mais personalidade e expressar as emoções. Geralmente, são padrões mais clássicos, como o animal print, xadrez e listras, ou figuras que despertam opiniões ou preferências.

Imagem: reprodução

3. Tenha camisetas e camisas autênticas

Já falamos que o estilo urbano é cheio de peças autênticas, e para formar combinações bem estilosas, é muito comum usar camisetas e camisas que expressam suas preferências.

Camisetas em modelagem mais reta, com estampas marcantes, e até mesmo, estampadas com questões sociais, são protagonistas dessas produções. Assim, é possível usar uma peça básica com mais personalidade, incrementando os looks. Ou ainda, peças lisas com modelagens mais diferentes, como as com mangas mais compridas do que as clássicas.

Já as camisas streetwear em modelagem reta e clássica, proporcionam um visual mais arrumado. No entanto, é possível fornecer mais personalidade, quando possuem estampas divertidas e cores vibrantes. Listras, animal print, floral, geométrica, emotions, são alguns exemplos de estampas que podem ser protagonistas no look.

As opções lisas, combinam com peças marcantes, como calça cargo e top, por exemplo. Podem também usar as camisas oversized como vestido. Fica super estiloso. Então, confira a seção de camisas streetwear exclusivas e torne seu visual urbano descolado e marcante!

Imagem: reprodução

4. Moletom é um item básico

Um dos queridinhos desse estilo, é super confortável e prático, além de conferir visuais muito estilosos. Tanto homens quanto mulheres podem utilizá-lo em diversas ocasiões. Tornam o visual mais descontraído, com ar esportivo, principalmente quando combinados com peças mais formais, como alfaiataria.

Modelos oversized ganharam as ruas, mas também há os moletons croppeds, para brincar com proporções e estilo. Geralmente aparecem em cores intensas e lisas, e com capuz. As combinações preferidas são com calça cargo, jogger ou reta. Também ficam bem com mini saias e trench-coats.

Imagem: reprodução

5. Peças jeans são curingas

O jeans é marca registrada da moda urbana, afinal é um tecido versátil e prático. Nos looks, aposte em calças, jaquetas, camisas, shorts, e até em acessórios, como bolsas. O segredo é escolher as peças com as modelagens que predominam o estilo urbano, com recortes modernos.

Vale tanto os jeans em lavagem escura, média ou clara, podendo ter detalhes destroyed. Há opções com duas ou mais tonalidades de jeans que formam looks mais marcantes.

Imagem: reprodução

6. Calças cargo e calça jogger são o hit da temporada

Já citamos que essas calças são muito presentes na moda urbana, e o melhor, é que nesta temporada estão super em alta. A calça cargo, por exemplo, vem ganhando espaço, principalmente entre as fashionistas, com diversas combinações criativas. Já a jogger tem uma pegada esportiva, que continua sendo usada por muitas pessoas.

Vale apostar em tecidos diferentes, como jeans, sarja, moletom, entre outros. Cuide para que a modelagem fique adequada ao seu corpo, evitando peças apertadas.

Imagem: reprodução

7. Jaquetas complementam o estilo

Uma terceira peça pode ser a cereja do bolo em um look estiloso. E na moda urbana, não é diferente, afinal, fornecem um toque especial e brincam com proporções de maneira muito interessante.

Os modelos de jaquetas jeans, puffer, college, couro e parkas são bem predominantes e cabem em diversas ocasiões. Por exemplo, as jaquetas de couro são peças curingas e dão um toque dramático às produções. Monte um look all black e adicione a jaqueta para dar mais personalidade e textura ao visual.

Imagem: reprodução

8. Aposte em tênis estilosos

O calçado mais confortável e considerado um dos mais estilosos para compor looks descolados e cheios de personalidade. Os modelos casuais são bastante presentes, porém, nas últimas temporadas, os modelos esportivos também têm ganhado espaço.

Combinam com tudo dentro desse estilo, valendo usar com as peças acima citadas e compor com acessórios para tornar ainda mais marcantes. O tênis branco é um queridinho super versátil para o dia a dia. Porém, conforme as temporadas passam, muitas tendências brotam, como os modelos dad sneakers.

Os modelos clássicos de marcas mundiais relevantes também são grandes apostas, afinal, é uma maneira de expressar e se identificar.

Imagem: reprodução

9. Use acessórios práticos

E não se esqueça dos acessórios, como bonés, mochilas, óculos de sol, brincos, colares, pulseiras e anéis. Eles têm o poder de arrematar as produções, até mesmo as mais básicas, proporcionando mais estilo.

Os bonés, por exemplo, são itens que ganharam composições das influenciadoras em diversos países, tornando os looks bem estilosos, inclusive combinado-o com peças de alfaiataria.

Imagem: reprodução

Gostou das dicas para montar look no estilo urbano? É um estilo intenso, mas, ao mesmo tempo, prático de usar e fácil de encontrar peças. Aproveite e compartilhe esse artigo com quem você acha que vai gostar de saber disso!