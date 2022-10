EBJ representa o Brasil na Semana de Joias de Milão

Entre os mais de 500 expositores de 40 países diferentes e mais de 8 mil joias em exposição, 23 peças serão da Escola Brasileira de Joalheria

A Escola Brasileira de Joalheria (EBJ), primeira com curso reconhecido pelo MEC no Brasil, foi convidada para participar da Milano Jewelry Week – Semana de Joias de Milão, que acontece de 20 a 23 de outubro. Entre os mais de 500 expositores de 40 países diferentes e mais de 8 mil joias em exposição, 23 peças serão da EBJ, somente ela, através da diretora Livi Pires que vai acompanhar 11 alunos levarão o nome do Brasil para um dos eventos mais importantes do mundo das joias. Serão ateliês de alta joalheria, oficinas de ourivesaria, academias, escolas, galerias de arte, boutiques de moda e showrooms de designs no centro de Milão, com a bandeira do Brasil marcando presença.

Para o projeto que tem como tema ligado à poesia, Livi pediu aos alunos que “saíssem da caixa” e explorassem sua criatividade. Oito deles produziram peças exclusivas relacionadas ao assunto e, outros três, foi a própria diretora quem escolheu a joia que cada um levará para a exposição.

Dentre as peças participantes, o colar produzido pela aluna Lívia Costa chama atenção pelo seu tamanho e a pulseira por estarem perfeitamente dentro do esperado para o contexto do evento. O material utilizado foi a mescla de madeira, prata, cerâmica e couro, que resultou numa verdadeira obra de arte da joalheria. Livi ressalta que cada peça do colar foi feita uma a uma.

Diretora da EBJ, Livi Pires. Foto: Beatriz Damy/Divulgação

Para Livi, a escola participar da Semana de Joias de Milão é mais do que uma honra, é a valorização dos profissionais da área, que merecem mais reconhecimento em nosso país. “É uma experiência nova para os alunos, até para alguns que já participaram de outro evento internacional, porque estamos indo para expor e não para comercializar. Vamos expor o nosso trabalho, a técnica, a escola”, conta, emocionada, a diretora.