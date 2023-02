Diesel coloca 200 mil camisinhas no cenário de seu desfile em Milão

O desfile teve peças temáticas, como por exemplo uma camiseta em que o conhecido “d” do logo da Diesel aparece na palavra “durex”, camisinha

São Paulo – SP

Uma montanha com 200 mil caixas de camisinha compôs o cenário do desfile de outono inverno da Diesel, na Semana de Moda de Milão, nesta quarta-feira (22).

“Gostamos de brincar na Diesel e levamos isso a sério”, disse o diretor criativo Glenn Martens em um comunicado. “Divirtam-se, respeitem-se, fiquem seguros.”

O desfile teve peças temáticas, como por exemplo uma camiseta em que o conhecido “d” do logo da Diesel aparece na palavra “durex”, camisinha.

Depois do desfile, a marca afirmou que distribuirá 300 mil camisinhas em suas lojas no mundo todo.

A coleção explorou temas de liberdade, prazer e experimentação, com os modelos desfilando em torno da montanha de camisinhas vestindo jeans com cintura baixa ou com rendas transparentes. O techno que acompanhava a apresentação foi intercalado com o som de gemidos.