Camiseta com ouro e diamantes é estimada em R$ 130 mil

Peça levou 65 dias para ser confecionada artesanalmente e tem 109 gramas de ouro

Uma camiseta desenvolvida pelo Grupo Sallo, uma das maiores confeccionistas de moda do Brasil, tem chamado atenção principalmente pelo preço. A peça custa cerca de R$ 130 mil.

A camiseta levou 65 dias para ser confecionada artesanalmente e tem 109 gramas de ouro, 17 unidades de diamantes com lapidação de brilhante e cravação inglesa. A peça celebra os 26 anos do Grupo Sallo.

“Queremos chamar atenção para nossa história: são 26 anos de empresa, produzindo peças de alta qualidade, com um estilo singular, feito e pensado para todas as pessoas”, destaca Marcos Antônio Alves da Silva, presidente do Sallo.

Em janeiro, a peça foi exposta pela primeira vez durante a Fenin 2023, maior encontro profissional da comunidade têxtil e de vestuário da América Latina que aconteceu em janeiro último, em Gramado-RS.