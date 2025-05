Ternos e blazers são a tendência do Met Gala 2025

A clássica primeira segunda-feira do mês de maio, data oficial do Met Gala, aconteceu ontem, dia 5, no Metropolitan Museum of Art em Nova York. O tema deste ano foi Superfine: Tailoring Black Style, que vai estar em exposição no museu entre os dias 10 de maio e 26 de outubro.

O tema é inspirado diretamente pelo livro “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, escrito em 2009 pela professora Monica L. Miller, que também participou da curadoria do evento.

Entre saias, vestidos e brilhos nas vestimentas femininas, uma peça chamou uma atenção a mais: blazer! Estruturados, alongados, encurtados, com textura e muitas outras variações foram desfilados no tapeta vermelho por mulheres poderosas. Veja abaixo alguns dos melhores looks com blazer do Met Gala 2025.

Rihanna, de Marc Jacobs

Gravidíssima do terceiro filho, Rihanna marcou presença com um blazer encurtado e poucos adereços, chamando atenção para sua roupa que misturava vestido, com corset, laço e saia. Super elegante.

Zendaya, de Louis Vuitton

Zendaya, que publicamente já ama terninhos, chegou ao Met Gala vestida pelo patrocinador oficial do evento com um termo 100% personalizado e sob medida. O terno branco indefectível foi complementado por um chapéu da mesma cor.

Lauryn Hill, de jóias Emefa Cole

A cantora Lauryn Hill é conhecida por não aparecer em muitos eventos públicos e preferir a vida mais privada, mas fez sua estreia no Met Gala um evento memorável. Com um terno amarelo mega estruturado e joias feitas sob medida para homenagear a realeza do país de Gana, ela parou o tapete vermelho.

Whoopi Goldberg, de Thom Browne

Sempre clássica e elegante, a atriz, escritora e ativista Whoopi Goldberg fez uma mistura eclética e inesperada para comparecer ao evento. Entre blazer, gravata e chapéu, havia renda branca estruturada que formava um vestido onde se assumiria um terno. Irreverente, apenas!

Coco Jones, de Manish Malhotra

A atriz e cantora Coco Jones apostou em um look verdadeiramente impactante: um blazer e calça off white cobertos em pedras e renda, onde o blazer se estende em uma capa enorme que arrasta atrás dela. Quanto mais você olha, mais detalhes é capaz de enxergar nessa roupa feita com todo cuidado e atenção.

Além das mulheres citadas na matéria, muitas outras se destacaram com seus ternos enfeitados e extravagantes, seja pelos adereços, pela cor, pelo corte ou até mesmo pela ousadia. Algumas outras celebridades para você conferir e se inspirar são: Joey King, Lupita Nyong’o, Janelle Monáe, Doechii, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Aimee Lou, Charlie XCX, Chappell Roan