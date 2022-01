Maria Araujo participa da Mostra Liquidecora, do CasaPark

Maria Araujo é uma das participantes da Mostra Liquidecora, do Shopping CasaPark, que acontece de 14 de janeiro a 20 de fevereiro.

O escritório da arquiteta foi um dos seis seletos convidados a participar da exibição, que é aberta ao público.

Maria assina o Home Office, um ambiente prático, funcional e, ao mesmo tempo, aconchegante. O espaço foi projetado para atender a duas funções: trabalho e contemplação. Para a área do trabalho, uma escrivaninha concreta com design leve e funcional. Destaque para a poltrona com banqueta Costela, do designer austríaco Martin Eisler, protagonista no espaço de contemplação. Um painel de madeira e tapetes em fibra natural trazem a sensação de aconchego e acolhimento ao local. Ainda, o aparador Pele, da designer Roberta Banqueri, como apoio para o Home Office.

Sobre Maria Araujo

Arquiteta e urbanista, Maria Araujo tem um escritório sediado em Brasília, onde desenvolve projetos em diversas escalas, desde comerciais até residenciais e de interiores. Tem uma linguagem contemporânea com referências ao modernismo brasileiro, sempre buscando novos materiais e revestimentos. Conta história pela arquitetura, com trabalhos que levam a personalidade dos clientes. Passou por diversos escritórios de grande renome até iniciar o próprio estúdio de arquitetura.

Maria Araujo. Foto: Julia Totoli

Maria Araujo. Foto: Julia Totoli

Maria Araujo. Foto: Julia Totoli

Serviço

Site: https://www.mariaaraujo.com/

Instagram: @mariaaraujoarquitetura

E-mail: [email protected]

Telefone: +55 (61) 99124-1002