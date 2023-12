Look com moletom: ideias estilosas do básico ao criativo

Transforme o look com moletom em um aliado na hora de expressar seu estilo e autenticidade. Experimente diferentes combinações com nossas dicas!

Um look com moletom deixou de ser referência de uniforme escolar ou simplesmente roupa para ir à padaria comprar pão. Essa peça se transformou e saiu do óbvio, principalmente para quem prioriza o conforto na hora de vestir, mas não abre mão do estilo.

No entanto, muitas pessoas ainda têm dificuldade na hora de incrementar essa peça no visual, sem parecer desleixado ou infeliz. Mas com um pouco de conhecimento é possível adotar um conceito high low ao misturar o básico com vestimentas mais luxuosas e elegantes. Confira!

Quais são as peças de moletom para incluir nos looks?

O moletom é um item tão querido e atemporal que sofreu variações para sair do básico e ser mais versátil de acordo com o gosto pessoal e personalidade. Ele pode ser com ou sem capuz e em tamanhos diferentes, assim como pode ser liso ou com bolsos.

O moletom careca tem uma pegada mais básica. Sem capuz e bolsos, dá liberdade para criar ao colocar blusas de golas por baixo, colares e acessórios mais chamativos sem criar um clima muito exagerado.

Também tem aquele modelo de look com moletom perfeito para os dias em que você não está com muita paciência para carregar bolsa porque quer sair sem peso ou porque vai levar poucos itens. O moletom canguru tem um bolso que quebra o galho e ainda deixa seus pertences seguros.

Sabe aquele moletom larguinho que você usa mais para ficar em casa vendo série no sofá, ou somente de maneira mais tradicional sem ousar muito? Esse estilo mais oversized pode ser usado como vestido ou com uma bermuda de uma maneira mais elaborada e aconchegante.

Para quem é amante de deixar a barriguinha de fora em uma moda mais sexy, quando a temperatura esfriar pode contar com um look com moletom cropped. É uma peça multifacetada, podendo ser mais básica, com gorro ou sem, gola alta ou careca.

Com tantas opções para conhecer, separamos essa seleção de moletons estilosos para adicionar em seus looks e arrasar na produção! Desde opções mais básicas até os mais ousados, com modelos exclusivos. Confira!

Agora, para além da parte superior, temos a opção de bermudas que são pensadas para aqueles dias que não está tão frio. A dica aqui é nunca usar cobrindo o joelho e sim um pouco acima.

As calças de moletom também se desdobraram em diferentes cortes, com barra e modelagem reta sem cós, ou afuniladas na perna com elástico no tornozelo e mais soltinha no quadril, as chamadas jogger.

Ideias de looks com moletom para arrasar em diferentes momentos

Para criar um look com moletom que seja moderno e sofisticado é preciso usar e abusar da criatividade. Saber combinar essa peça com outras ideias do guarda-roupa é uma maneira de estar antenada com o mundo da moda e usar aquela vestimenta que você tem há anos e pode virar curinga no seu dia a dia.

A palavra-chave aqui é equilíbrio. Para ter charme invista em elementos de moda que valorizem a produção. Outra forma de agregar valor ao visual é acrescentar uma terceira peça. Veja:

1. Moletom oversized com calça jeans reta

O moletom oversized é uma peça super estilosa e em alta nas últimas temporadas. Traz um ar mais jovial e urbano nos looks. Combinado com uma calça jeans reta, forma um look casual que pode fazer parte de diferentes ocasiões.

Vale usar com tênis ou uma bota, como o coturno ou Chelsea, para harmonizar com a proposta da produção. Dá para adicionar acessórios para fornecer ainda mais estilo, como shoulder bag com pegada esportiva, anéis e um boné estiloso.

2. Moletom de pelinho com calça cargo

Está frio demais? Aposte no estiloso moletom de pelinho em modelagem ampla e combine-o com a calça queridinha do momento: calça cargo! Formará uma produção bem streetwear e super marcante. Adicione nos pés um tênis casual ou uma bota, acessórios como, gorro e mochila, e pronto!

Quanto às cores, vale usar as mais neutras ou brincar com tons mais contrastantes, dependendo exclusivamente de seu gosto.

3. Calça de moletom com moletom cropped

O conjunto de moletom mais confortável e cheio de personalidade! Para quem curte a modelagem cropped, vai amar combinar com uma calça jogger de cintura alta ou média e usufruir do conforto e praticidade que o tecido de moletom fornece.

Nos pés, vale desde o tênis, o básico perfeito, até uma sandália de tiras. E quem sabe ousar ao escolher um conjunto em cores vibrantes? Rosa, amarelo, verde, roxo e azul são ótimas escolhas. E os acessórios? Vamos adicionar boné ou gorro, bolsa baguete ou shoulder bag, anéis e brincos.

4. Bermuda de moletom com camiseta

Uma opção incrível para ficar em casa, mas também serve para sair em locais descontraídos. A bermuda de moletom é um item básico e prático para usar, além de poder participar de diferentes looks. A proposta aqui é com camiseta, que pode ser oversized ou não, e combiná-la com tênis ou chinelo slide.

Vale adicionar uma terceira peça, como uma jaqueta jeans, ou escolher uma camiseta estampada para deixar o look mais estiloso. Meias de cano alto pode ser o toque especial para deixar o visual mais streetwear e ousado. Colares, brincos, anéis e pulseiras são perfeitos para complementar a proposta.

5. Moletom com saia curta

Quem curte saia, o comprimento curto está em alta e pode deixar o look com moletom bem interessante. Vale apostar numa modelagem de blusa mais larga com uma saia curta, como a jeans. Essa combinação é bem feminina e perfeita para passeios e ocasiões descontraídas.

O tênis esportivo ou casual também combinam muito bem com a proposta, bem como outros calçados, como sandálias e mocassim. Bolsa baguete, colares, pulseiras e óculos de sol fecham o look.

6. Conjunto de moletom com casaco alongado

Sabe o conjunto tradicional de moletom? Combine ele com um casaco estruturado e alongado para formar um visual bem jovem, prático e estiloso. Essa combinação é muito utilizada em países mais frios, como os localizados na Europa, porém podem funcionar muito bem em dias de inverno aqui no país.

Gorro, botas ou tênis finalizam a proposta!

7. Calça de moletom reta com jaqueta puffer

A jaqueta puffer é uma tendência atual na moda esportiva e é uma peça que vai super bem com a sobreposição de camadas. Por ser um item mais chamativo com sua costura feita em gomos, é importante que o resto da composição tenha cores mais neutras, assim não tem o risco de errar ou ficar exagerado.

Com uma calça de moletom reta, você pode incrementar o visual com um suéter, uma camisa flanelada em xadrez ou um cardigan. O calçado pode ser uma bota ou um tênis esportivo.

O look com moletom entrou para a passarela da moda e ocupou as calçadas, os trabalhos com dress code mais informais, os happy hours, festivais e passeios. Hoje é uma peça curinga e atemporal no vestuário tanto masculino quanto feminino. Por isso, invista em nossas dicas e arrase em suas produções. Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!