PKS Pets: um cãozinho ou gatinho pra chamar de seu!

ParkShopping abraça a causa dos bichinhos abandonados com feirinhas de adoção do Abrigo Flora e Fauna e do Projeto Acalanto

Se você quer um pet para chamar de seu, anote na agenda que a oportunidade pode estar chegando! O ParkShopping será um point para o encontro dos futuros tutores e dos filhotes que buscam um novo lar. A causa animal não sai de cena no centro de compras e experiências, e nos meses de setembro, outubro e novembro, o PKS Pets, uma feirinha de adoção com o Projeto Acalanto (@projetoacalantodf) e o Abrigo Flora e Fauna (@abrigofloraefauna), ganha os corredores do ParkShopping. A primeira edição será nos dias 11 e 12 de setembro, no 1º Piso, próximo à entrada B. Cães e gatos que estão sob a tutela das suas instituições aguardam o match perfeito, um dono pra chamar de seu, uma família e o aconchego de um lar! O PKS Pets ocorre das 10h às 17h no sábado, e das 12h às 17h no domingo.

A edição de outubro será nos dias 2 e 3, no corredor próximo ao Kinoplex, nos mesmos horários. Em novembro, o PKS Pets desembarca nos dias 20 e 21, no 2º Piso em frente à C&A “Nosso objetivo com as feirinhas é dar uma nova chance a filhotes que buscam um lar amoroso, é promover encontros que mudarão a vida dos animaizinhos e dos futuros tutores, já que os bichinhos se tornam membros da família e trazem uma alegria imensa para nossas casas”, observa Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping.

Para adotar os pets que estão em busca de tutores, é necessário ser maior de 21 anos. Interessados que ainda não alcançaram essa idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Também são pré-requisitos para a adoção: ter renda fixa, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência, responder a uma entrevista e preencher o Termo de Adoção Responsável. As duas ONG’s fazem visitas para acompanhar a adoção, não necessariamente com aviso prévio.

As feirinhas terão um painel instagramável para marcar a data desse encontro tão especial com lindas fotos. Vai ser uma festa nos feeds das redes sociais. Vale lembrar que o PKS Pets é um evento gratuito, mas o acesso será controlado para não haver aglomeração. O pet adotado já pode sair da feirinha para um primeiro passeio em grande estilo, dando um rolê pelos corredores do ParkShopping, que é pet friendly.









Segurança Sanitária

O protocolo de segurança adotado desde a reabertura do comércio no Distrito Federal continua mantido com extremo cuidado no ParkShopping. Reforço da já intensa rotina de higienização, ampliação da renovação de ar, uso obrigatório de máscaras por todos, aumento do número de pontos com dispensers de álcool em gel e limitação da capacidade máxima, entre outras medidas, seguem as determinações da OMS e das autoridades sanitárias do GDF. A rotina também contempla um rigoroso protocolo elaborado por infectologistas contratados pela Multiplan, reforçando o compromisso que seus shoppings sempre tiveram com a saúde e o bem-estar.

PROGRAME-SE

PKS Pets – Setembro

Quando: 11 e 12 de setembro

Onde: ParkShopping, 1º Piso, próximo à entrada B

Horário:

Das 10h às 17h no sábado (11)

Das 12h às 17h no domingo (12)

PKS Pets – Outubro

Onde: ParkShopping, 2º Piso, no corredor próximo ao Kinoplex

Quando: 2 e 3 de outubro

Horário:

Das 10h às 17h no sábado (2)

Das 12h às 17h no domingo (3)

PKS Pets – Novembro

Onde: ParkShopping, 2º Piso, em frente à C&A

Quando: 20 e 21 de novembro

Horário:

Das 10h às 17h no sábado (20)

Das 12h às 17h no domingo (21)

