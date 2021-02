PETZ oferece curso com expert em felinos

Aulas sobre o bem-estar dos felinos, entendendo os sentidos dos gatos, e a história da domesticação, serão os temas abordados. O curso será gratuito e as inscrições começam no dia 17

O Dia Mundial do Gato é celebrado com fotos fofas, memes, e muitos vídeos que viralizam nas redes sociais pelos ailurofilistas, mais conhecidos como apaixonados por gatos. Neste ano, para comemorar uma data tão especial, a Petz, a maior rede de petshops do país, irá oferecer o curso Mundo Felino: um guia completo para deixar seu gato mais feliz, para ajudar a conscientizar tutores sobre como cuidar corretamente e garantir o bem-estar dos bichinhos.

Os temas abordados nas aulas serão: Como meu gato se comunica: entendendo os sentidos dos felinos, Bem-estar na prática, e “A História Felina”: do início da domesticação aos dias atuais, ministrados pela bióloga Juliana Damasceno, especialista em comportamento felino do grupo. As inscrições começam no dia 17. O curso será inteiramente gratuito e, ao final, o participante receberá um certificado.

A data, criada na Itália, como forma de valorizar a espécie pet mais comum na Europa e EUA, ganhou relevância no Brasil devido a popularidade do felino por aqui. Segundo o IBGE, são 23,9 milhões de gatos, e a estimativa é que em 10 anos esse felídeo doméstico seja predominante no país. “A importância de entender o comportamento do felino pode ajudar os tutores a cuidar do bem-estar e garantir uma vida melhor aos gatinhos. Por exemplo, os gatos têm hábitos crepusculares, ou seja, estão mais ativos no início da manhã e no final da tarde, geralmente os horários em que os donos estão em casa”, relata Juliana.

Para participar basta acessar o site (www.diadogatopetz.com.br), onde terá todo o passo a passo para realizar a inscrição, que começa no dia 17 de fevereiro. As aulas ficarão disponíveis por uma semana. “Esse curso vai possibilitar ao tutor descobrir algumas peculiaridades e desvendar muitas questões relacionadas ao comportamento dos gatos. Como por exemplo, o aspecto territorialista e o quanto a qualidade do ambiente influencia no bem-estar dos bichinhos. Também vamos falar curiosidades e informações que auxiliam na comunicação dos tutores com os gatos”, complementa a bióloga.

Para cada inscrito que assistir a pelo menos 80% do curso, será entregue pela marca uma doação equivalente a uma refeição para ONGs e protetores parceiros do Programa Adote Petz que cuidam de gatinhos.

Serviço:

Curso: Mundo Felino: um guia completo para deixar seu gato mais feliz

Quando: a partir do dia 18/2 até 25/2

Inscrição: pelo site www.diadogatopetz.com.br

Com quem: Juliana Damasceno, especialista em comportamento felino

Temas

“A História Felina”: do início da domesticação aos dias atuais

Como os gatos surgiram na civilização e o que a ciência revela;

O caminho da domesticação;

Do mundo selvagem ao apartamento (adaptação ao ambiente restrito)

Como meu gato se comunica I: entendendo os sentidos felinos

Compreendendo os sinais de comunicação dos felinos;

Como é o mundo pelo olhar dos gatos: usando os sentidos para perceber o ambiente;

Aprender a entender o “gatês” (posturais corporais, expressões faciais e vocalizações

Bem-estar na prática