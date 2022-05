Com a chegada do frio, o focinho dos pets necessita de cuidados e hidratação para evitar rachaduras

Se há ressecamento do focinho, mas o pet não estiver apresentando qualquer sinal de enfermidade, existem alguns cuidados básicos que podem melhorar esse quadro

Nos últimos dias o frio desembarcou no Brasil. Nesse período, é muito comum o aparecimento de problemas alérgicos, respiratórios e, normalmente, ressecamento da pele. Para este último, o hidratante acaba sendo bastante procurado.

Mas não são apenas os humanos que costumam sentir literalmente na pele o clima mais seco, os animais também podem necessitar de hidratação. E embora a pele dos pets seja protegida por uma densa camada de pelo, é o focinho que sofre nos dias mais frios do ano. Sim, com o frio, alguns pets podem desencadear algumas rachaduras no focinho. “É uma área que o tutor precisa ficar atento, pois o focinho ressecado ou com rachaduras pode ser um sinal de que o animal está com alguma doença ou sentindo dores”, explica Carol Vaz, fundadora da Dog´s Care.

É importante saber que o focinho dos pets costuma ficar molhado pois os animais ficam lambendo essa região com frequência, então em alguns momentos é normal que o local fique seco, como por exemplo, após eles tirarem um cochilo. Se o pet não estiver apresentando nenhum sinal de que possa estar doente ou incomodado com algo, existem alguns cuidados básicos que podem ser feitos para melhorar esse quadro. Um deles é limpar a região com um pano úmido.

“Além disso, é importante evitar utilizar talcos ou sabonetes no focinho, pois isso pode desencadear uma irritação ou ainda agravar o problema”, ressalta Carol. Existem produtos formulados especificamente com ingredientes para hidratarem essa região. Um ingrediente que é visto com frequência em hidratantes para focinhos é o D-Pantenol. Conhecido também como o percussor da vitamina B5, ele consegue atrair e reter umidade, o que faz com que a pele fique hidratada.

Sua deficiência pode causar descamação e despigmentação cutânea. Ele é capaz de auxiliar na renovação da pele e ajuda bastante quando o focinho dos pets está muito ressecado ou descascando. Outro ingrediente que pode ser um importante aliado na hora de hidratar o nariz dos pets é a aveia. “A aveia é capaz de aumentar a hidratação da epiderme, que é a camada mais superficial da pele, pois ela possui vitamina E, que ajuda a fortalecer a barreira cutânea, além de efeito calmante em peles sensíveis. A aveia também é rica em potássio, magnésio, zinco e ferro” diz Carol.

Se mesmo após realizar a hidratação do focinho as rachaduras persistirem, é importante procurar um atendimento veterinário para descobrir se ele está com algum problema de saúde. Manter os locais da casa arejados e longe de mofos onde o pet costuma ficar também pode contribuir para que o focinho não resseque. Além disso, durante os dias mais frios, os pets costumam tomar pouca água, o que pode causar desidratação.

É importante, então, sempre manter a água do pote fresca, e, se for possível, distribuir pela casa recipientes com água para o cão ou o gato encontrar com mais facilidade na hora em que ele estiver com sede.

“Alimentos úmidos e frutas como melão e melancia também ajudam na hidratação nos dias mais frios. É importante também garantir que os pets não estejam passando frio, principalmente aqueles que costumam ficar no quintal ou fora de casa, nesse caso roupas e cobertores são essenciais para garantir que eles fiquem protegidos e confortáveis”, finaliza Carol.