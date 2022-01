Feira Arteira promove evento pet e feira de adoção

Pets adultos e filhotes estarão aguardando ansiosos por um lar e você poderá conferir novidades do universo pet

Para os papais de pet, uma boa notícia. Brasília recebe a Feira ARTeira edição PET nos dias 22 e 23 de janeiro, na 365Store (CLS 402). Serão dois dias de exposição de artigos para o seu bichinho de estimação, com moda pet, acessórios, produtos alimentícios e muita diversão.

Entre as atrações confirmadas, o Estúdio Pet, para realizar um ensaio fotográfico exclusivo do seu animalzinho. Já a Osso no Pote e o ComePet garantem a alimentação saudável do seu melhor amigo com ingredientes frescos e sem conservantes.

Além disso, o Mundo Pluto, Thaina Lima e a Malu Fofurites marcam presença na Feira com objetos para o dia a dia do seu pet, como comedouros, camas, arranhadores e moda para os bichinhos de estimação. E a criançada não fica de fora. Para os pequenos, muita contação de histórias e pintura de rosto.

A responsável pela organização da Feira Pet Beta Leonez afirma que é um evento para toda família. “Espero que o público visite e se encante, pois tudo está sendo preparado com muito carinho. É uma ótima sugestão de passeio para aproveitar nas férias”.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Adoção responsável

E para aqueles que quiserem adotar um animal de estimação, os projetos Adoce uma Vida e Adote um Animal levarão vários bichinhos resgatados de rua que estão em busca de um lar.

Os interessados em levar um bichinho para casa devem apresentar comprovante de residência, RG e serem maiores de idade, além de assinar um termo de responsabilidade, onde se comprometerão a cuidar do pet.

Os projetos Adoce uma Vida e Adote um Animal são organizações de protetores independentes e sem fins lucrativos. Ambos não possuem abrigo e, por isso, contam exclusivamente com a adoção responsável para dar aos bichinhos um final feliz.

A Feira é gratuita e acontece no sábado e domingo, de 13h às 18h, na Asa Sul.

Serviço:

Feira ARTeira Pet

Quando? 22 e 23 de janeiro

Horário? De 13h às 18h

Aonde? Espaço 365Store, SHCS CLS 402 Loja 15