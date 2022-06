Diversão pet friendly para toda a família

Organizado pelo Instituto Embalando Sonhos, o projeto pretende arrecadar ração animal para doar às instituições de proteção aos animais

Com uma programação para toda a família, a Feira Lazer Pet Stop acontece nos dias 18 e 19 de junho, no Parque da Cidade. A entrada é gratuita, e o evento começa das 9h às 18h, com atrações culturais, feira de produtos pet, e feira de adoção de animais. Organizado pelo Instituto Embalando Sonhos, o projeto pretende arrecadar ração animal para doar às instituições de proteção aos animais.

No evento, os tutores poderão assistir a palestras com especialistas do segmento pet falando sobre comportamento dos cães, saúde animal e adestramento. Na ocasião, haverá uma palestra com Richard Rasmussen, biólogo e embaixador do Ecoturismo Brasileiro. Com outros palestrantes como o Rafael Pupe, com o tema “Porque Meu Cão não me Obedece?”, Filippe Braga que explica os “Problemas Comportamentais: Causas e Soluções”, e apresentações da equipe Missão Adestramento.

O coordenador do evento, e presidente do Instituto, Jadiel Teles, aponta que no evento é permitida a entrada e permanência de cachorros dóceis de pequeno e médio portes acompanhados de seus tutores, sem suas guias. Mas ele lembra que existem exigências na Lei para esse fim de circulação de animais em espaços públicos de circulação de pessoas. Ele conta que esse projeto é para toda a família, e tem a proposta de ser mais que um evento tradicional do mercado de produtos pet, cujo foco está apenas entre empresários e fornecedores de produtos. Nessas feiras tradicionais, os pets dos tutores não são permitidos, segundo Jadiel. “A nossa proposta chama o público para uma grande e divertida “parada obrigatória”, um lazer com atividades para todos. Nossa ideia é trazer algo diferente e leve, para conectar as pessoas aos seus melhores amigos de uma outra forma, além de conectar o público alvo a um nicho de negócios que mais cresce no mundo, o mercado de produtos e acessórios para pet. Em resumo, será um lazer para toda a família, de crianças a adultos, e isso inclui certamente nossos melhores amigos e membros da família, os pets. Pois desta vez ninguém vai ficar em casa”, afirma.

Para Jadiel, o evento pretende contribuir para a saúde e bem estar animal, e de seus tutores, longe do estresse do dia-a-dia ou dos males que a Pandemia de Covid-19 tem nos deixado. Jadiel garante, que quem vier ao Lazer Pet Stop, vai encontrar diversão, lazer, atrações artísticas e culturais, feira de produtos pet e também do artesanato de Brasília, praça de alimentação, feira de adoção, palestras com especialistas, médicos veterinários e adestradores, também espaços criativos kids e Pet Fun.

Essa é a primeira edição do projeto. Mas a primeira etapa ocorreu em Samambaia nos dias 4 e 5 de junho, e segundo o coordenador, foi um sucesso de público e de interação. “Batemos um recorde de adoção de animais. Foram 50 gatinhos e 48 cachorrinhos que encontraram um lar para viver e levar mais alegria para seus novos tutores”, adiciona. No evento de Brasília, terão atividades para toda a família. “E esse é nosso principal objetivo, fazer com que todos tenham um momento feliz e descontraído junto aos seus pets”, frisa. A próxima edição será em Águas Claras, nos dias 16 e 17 de julho.

As atrações começam a partir das 9h, com mixagem do DJ Maguila e apresentações do Palhaço Psiu e da trupe Circo Artetude. Um espaço de brinquedoteca amplo destinado às crianças, com monitores disponíveis. Quem comparecer à feira, vai ter a chance de concorrer aos prêmios que serão sorteados ao longo do evento. O projeto foi idealizado pelo Instituto Embalando Sonhos, com fomento da Secretaria de Turismo do Distrito Federal e GDF. O instituto atua atendendo 300 crianças na expansão de Samambaia, e faz um trabalho social com mais de 300 famílias cadastradas.

