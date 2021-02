Dia do Gato, mitos e verdades sobre o felino

Médico-veterinário ressalta que, apesar de serem independentes, os gatos requerem a mesma atenção que os cães, principalmente com pulgas e carrapatos

Segundo uma pesquisa da Comac (Comissão de Animais de Companhia), mais da metade de domicílios brasileiros têm animais, sendo 21% deles com gatos, que têm ganhado espaço nos lares brasileiros. No entanto, muita gente ainda acredita que os felinos por serem mais independentes precisam de menos atenção que os cães. Por isso, Ahmed Addali, médico-veterinário e gerente de produtos da unidade de negócios pet da MSD Saúde Animal, separou cinco fakes e fatos sobre cuidados preventivos da saúde desse pet.

“Um exemplo é o cuidado com pulgas e carrapatos. Como o felino é um animal mais caseiro, muitos tutores acreditam que não precisam utilizar medicamentos para combater a infestação desses parasitas, o que é muito importante para garantir saúde ao bicho”, explica Ahmed.

Gatos precisam de produtos que combatam pulgas e carrapatos

VERDADE

Como exemplificado pelo médico-veterinário, pulgas e carrapatos atacam cachorros e também gatos. Isso porque esses parasitas convivem principalmente dentro do lar, por isso, os felinos também correm risco de serem infectados, já que os próprios tutores podem trazer esses bichinhos para dentro de casa.

“Vocês sabiam que quando surge uma pulga ou carrapato no seu gato significa que 95% desses insetos estão morando na sua casa? Por isso, para uma proteção completa, é essencial que, além da limpeza do local em que o animal vive, o tutor utilize um produto de longa ação para poder cortar o ciclo de vida desses parasitas e conseguir evitar futuras proliferações”, explica Ahmed. “Outro ponto importante é que os felinos possuem dificuldade na utilização de medicamento em comprimidos e, atualmente, existe no mercado a aplicação transdermal, que facilita a administração e garante proteção para o ambiente e a família”, completa.

Gatos gostam de leite e são sujos

MITO

atos não precisam de nada mais que água fresca e ração específica para a espécie. Leite só em desenho animado, visto que o alimento pode causar diarreia a alguns deles.

Com relação à higiene, os animais possuem a sua própria forma de se limpar e, por isso, não necessitam de grande frequência de banhos pois costumam se limpar com a língua, e isso não quer dizer que eles são sujos. No entanto, outro ponto importante na higiene, é que a caixa de areia seja mantida limpa para o felino fazer as suas necessidades.

Gatos não precisam de lazer e diversão

MITO

É claro que cada gato possui sua personalidade. Alguns são calmos e outros mais “elétricos”, no entanto todos eles precisam de entretenimento. Quando esses pets não possuem brinquedos, acessórios e espaço, podem arranhar móveis, por exemplo, já que têm a necessidade de lixar as suas unhas. Por isso a dica é: aposte em arranhadores, além de outros produtos para ocupar o tempo do animal.

Castrar evita doenças e ajuda no controle da natalidade pet

VERDADE

Essa iniciativa pode trazer inúmeras vantagens à vida de um animal. Além de trazer mudanças no comportamento do gato, como deixá-lo mais tranquilo, a castração diminui a possibilidade de o felino desenvolver doenças, como o câncer. Além disso, é importante frisar que essa atitude combate a procriação inesperada e, com isso, ameniza o abandono.

Gatos não precisam de ida periódica ao médico veterinário

MITO

Não podemos esquecer que consultas preventivas também são importantes para os gatos. “Esses pets necessitam de visitas de rotina ao veterinário para avaliação da saúde e orientação sobre prevenção de doenças, uso de medicamentos, alimentação e comportamento, como assim como os humanos. A ida periódica à clínica veterinária pode proporcionar uma melhor qualidade de vida aos felinos”, finaliza o médico-veterinário.