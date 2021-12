Boulevard Shopping Brasília e Projeto Acalanto promovem feira de adoção de cães e gatos

Evento acontece no sábado, 11 de dezembro, no Boulevard Shopping Brasília, com mais diversos animais para doação

Boulevard para amar, Seu amigo está te esperando! Este é o nome da campanha que o Boulevard Shopping Brasília, em parceria com o Projeto Acalanto, estão promovendo na capital para a adoção de animais, onde muitos aguardam há anos uma nova família e o aconchego de um lar.

No sábado (11), das 11h às 18h, o mall vai promover uma Feira de Adoção de cães e gatos, com animais que foram abandonados na rua pelos seus antigos donos e resgatados pelo projeto.

Para poder fazer a adoção o interessado precisa apresentar alguns documentos básicos entre eles identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por entrevista e preencher o Acordo de Adoção se comprometendo a cuidar do animal.

“Além de levar um novo companheiro para a casa, com a adoção, você dá a oportunidade de um novo amigo receber amor em um lar seguro. Esse ato de solidariedade onde as duas partes saem ganhando, diz Luana Peixoto, gerente de marketing do shopping.

Sobre o Projeto Acalanto e a dura realidade dos abrigos de proteção aos animais

O Projeto Acalanto é um grupo de protetores independentes que cuidam, zelam e promovem a adoção de centenas de animais em Brasília, principalmente cães e gatos que são resgatados das ruas. A iniciativa conta com mais de 30 voluntários que mês a mês necessitam de doações, principalmente de ração para poder manter os animais até que eles sejam adotados.

O Acalanto é mais um de vários projetos e associações que estão passando por dificuldades com a falta de doações, principalmente por conta da pandemia, onde as adoções caíram drasticamente, além do aumento no número de abandonos de animais por pessoas sem coração. Se após o processo de adoção, por algum motivo não houver adaptação, o tutor é obrigado a devolver para o Protetor do Projeto Acalanto, jamais repassar para um terceiro, e em hipótese alguma abandonar.

Serviço

Boulevard para amar, Seu amigo está te esperando!

Feira de adoção de cães e gatos

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte), estacionamento coberto no subsolo, em frente à Alameda de Serviços;

Quando: sábado, 11 de dezembro;

Horário: 11h às 18h;

Para mais informações: @boulevardshoppingbrasília e @projetoacalantodf