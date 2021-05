Horóscopo do dia: Confira o que os astros tem a dizer sobre o seu signo hoje (21/05)

Horóscopo do dia: Confira o que os astros tem a dizer para o seu signo hoje (21/05)

Áries (21/03 – 20/04)

É ótimo ser forte, independente e auto-suficiente, mas no final somos todos humanos e temos nossas próprias fraquezas e esqueletos nos armários. Mesmo os mais fortes entre nós, às vezes, tendem a se sentir mal. A Lua em Virgem fará com que você se sinta cansado/a hoje, mas o Áries típico em você não gostaria de divulgar isso para outras pessoas. Você fingirá ser o seu eu vivo e concordará em ir para a festa da noite. Não se sinta sobrecarregado/a por sempre apresentar seu eu animado/a ao mundo, Áries. É importante ter alguns amigos íntimos em quem você possa confiar seus verdadeiros sentimentos. Vista amarelo e você encontrará energia cósmica positiva ao seu redor.

AMOR

Este pode ser um dia emocionante, pois alguém que é muito especial para você se tornará mais próximo e seu relacionamento poderá sofrer uma mudança séria. Isso daria a você momentos de pura felicidade, à medida que o amor surgir. No entanto, seria do seu interesse não permitir sentimentos inseguros no seu caso. Portanto, proteja-se cuidadosamente disso e não deixe que isso influencie seu relacionamento.

CARREIRA

Pode haver problemas para você, fazendo você se sentir inquieto/a e tenso/a. Você também pode sofrer de mudanças extremas de humor sem motivo aparente. Acalme esses nervos saindo com alguns amigos para uma breve aventura, mas não confunda isso como um momento de arrumar as malas e deixar seu emprego atual. Tomar o seu trabalho como garantido não é a solução. Apenas aguarde um pouco mais e você verá alguns resultados.

Touro (21/04 – 20/05)

A Lua em Virgem o/a incentivará a aprimorar seu conhecimento hoje sobre um determinado campo. Você pode estar tendo uma grande oportunidade de trabalhar neste campo, mas sente que não possui conhecimento suficiente a respeito, para concordar em prosseguir com a oferta. Você trabalha duro, Touro, e se você acha que esse é um empreendimento lucrativo, faça um esforço e melhore seu conhecimento. Não pode ser tão difícil para uma pessoa inteligente como você e você nunca foi de fugir do trabalho. Depois de iniciar, você verá como é fácil toda a tarefa. Vestir amarelo claro é esperado para lhe trazer boa sorte.

AMOR

Se você iniciou recentemente um relacionamento, talvez descubra que hoje ele vira uma esquina e começa a se dirigir diretamente ao compromisso de longo prazo! Os sentimentos estão se formando há algum tempo e os esforços que você tem colocado no relacionamento estabeleceram uma base sólida. Apenas mantenha a cabeça clara sobre onde você está indo, pois as emoções podem ser esmagadoras.

CARREIRA

Sua vida profissional será bem-sucedida quando você estiver repleto de novas ideias. Mostre seu entusiasmo aos idosos. Para alguns, isso pode trazer uma recompensa na forma de uma promoção. Pessoas ambiciosas poderão atrair atenção na frente profissional. É um momento perfeito para demonstrar suas habilidades e obter a atenção desejada. Sua capacidade confiaria novas responsabilidades.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Hoje, a Lua em Virgem fará com que você se sinta sensível às farpas das pessoas ao seu redor. Algum parente ou amigo próximo pode dizer ou fazer algo para machucá-lo/a. Não permita que ninguém faça você se sentir pequeno/a ou se arrependa de alguma decisão que não tomou em favor deles. Atenha-se ao que você decidiu. Afinal, quando você tomou a decisão, não foi no calor do momento, mas cuidadosamente pensado. Portanto, não se deixe levar a alterá-lo/a. Às vezes, quanto mais próxima a pessoa está de você, maiores são suas expectativas em relação a você. O roxo é a cor da sorte para você hoje.

AMOR

Hoje indica o início de uma jornada romântica à medida que uma amizade antiga se transforma em amor. Isso elevaria seu espírito, elevando sua imaginação a novas alturas. Você terá que lidar com esse relacionamento com ternura e amor. Na medida do possível, evite confrontos e, se houver algumas diferenças, encontre maneiras de enfrentá-los de maneira amigável.

CARREIRA

Suas boas habilidades de comunicação, personalidade agradável e capacidade de lidar com todos os tipos de situações com facilidade podem trazer recompensas no trabalho. Deixe-o/a motivá-lo/a a trabalhar mais e alcançar objetivos mais altos. Isso também impressiona seus superiores. O feedback positivo que você recebe de seus colegas e superiores o/a incentivará a alcançar metas cada vez mais altas. Você pode alcançar as estrelas hoje!

Câncer (21/06 – 22/07)

A Lua em Virgem pode fazer você se sentir derrotado/a por adversários no seu local de trabalho hoje. Você pode sentir que eles estão manipulando toda a atmosfera de trabalho de tal maneira que você não consegue dar o seu melhor. Você pode apenas encerrar a coisa toda e encerrar o dia. Não tome nenhuma decisão precipitada, Câncer, porque é isso que eles devem estar buscando. Se você ignorá-los e não reagir a nenhum dos movimentos deles, eles serão forçados a recuar. Lembre-se, sua vontade de realizar está em suas mãos, Câncer. Hoje, a cor da sorte para você é branca.

AMOR

Se possível, use métodos inovadores para expressar seu amor, em vez de apenas os doces ou presentes habituais. Você será altamente beneficiado escrevendo um pequeno poema e enviando-o ao/a seu/sua amado/a. Isso não apenas elevará o humor do/a seu/sua parceiro/a, mas também infundirá um novo espírito de diversão em seu caso.

CARREIRA

Certifique-se de colocar suas habilidades para trabalhar e alcançar metas de negócios. No entanto, você precisa definir metas alcançáveis e trabalhar duro para alcançá-las. Se você definir metas inatingíveis para si mesmo, provavelmente ficará decepcionado/a. Se você atingir objetivos realistas, se esforçará constantemente para melhorar seu desempenho no escritório. Sua vontade de melhorar sua produtividade o servirá muito bem.

Leão (23/07 – 22/08)

A Lua em Virgem aumentará sua força, mesmo que você tente se conter e perder a paciência. Algum membro da família ou um colega de trabalho está sempre no seu caso e, por mais que você reprima sua raiva, ele parece estar determinado a antagonizá-lo/a. Quase parece que eles estão esperando que você reaja muito mal de uma maneira negativa, para que eles possam ter uma vantagem sobre algo que estão alvejando. Não suba na isca, Leão, pois eles têm um motivo oculto em sua mente. Continue sendo respeitoso/a e cortês e veja quanto tempo eles se cansam de provocá-lo/a. Use azul safira, pois ajudará você a atrair energia positiva.

AMOR

Um novo sentimento de admiração pode ser absorvido em seu romance atual, então esteja pronto para algumas mudanças refrescantes. A contato permitiria que vocês compartilhassem seus pensamentos românticos, que darão uma nova vida à sua parceria. Seria bom para o seu relacionamento se vocês desenvolverem um pouco de confiança e maturidade, bem como encontrar maneiras criativas de expressar seu amor um pelo outro.

CARREIRA

Hoje você pode estar indo para uma conferência ou seminário e provavelmente descobrirá que é altamente produtivo para sua carreira. Prepare-se com antecedência para o evento, para que você não cometa erros. Mantenha esses cartões de visita à mão, pois você precisará deles! Distribua-os liberalmente. Você pode esperar fazer alguns contatos muito interessantes hoje. Isso certamente irá ajudá-lo/a a crescer.

Virgem (23/08- 22/09)

A Lua em seu próprio signo fará com que você se sinta vítima hoje. Talvez você fosse apenas um/a espectador/a inocente em um lugar onde a brincadeira foi realizada por outra pessoa e você teve que suportar o maior peso da punição. Você ficará chateado/a porque, ao tentar explicar que não tinha nenhum papel a desempenhar, a travessura, sua voz não foi ouvida por ninguém. Ficar de mau humor e sentar em um canto não vai ajudar, Virgem. Fale! Deixe sua voz ser ouvida. Se o brincalhão/lona não se apropriar, vá em frente e exponha-o. Você é aconselhado/a a usar vermelho, pois isso o/a ajudará a aproveitar a energia cósmica positiva presente ao seu redor.

AMOR

Hoje você procurará maneiras de introduzir romance e diversão em seu relacionamento novamente. Você pode comprar algo doce para o seu amor para indicar sua admiração por essa pessoa, ou apenas oferecer a ela/e um cartão romântico. O que quer que você faça, faça-o com sinceridade hoje e será recebido de braços abertos e com um coração quente.

CARREIRA

Hoje você precisará manter seus cartões de visita à mão, porque a rede será o nome do jogo. Você não pode confiar apenas em suas habilidades e talentos para ter sucesso. Você é obrigado/a a estabelecer alguns contatos muito úteis hoje, se apenas se colocar por aí. Não tenha medo de se apresentar aos idosos do seu setor, pois eles certamente apreciarão sua abordagem direta.

Libra (23/09 – 22/10)

A Lua em Virgem atingirá sua confiança hoje e fará você se sentir triste. Você tinha um certo objetivo, uma certa ambição em mente e nunca chegou a começar a trabalhar nele. Você tem estado ocupado/a ajudando outras pessoas a atingir seu objetivo e sempre empurrou o seu próprio para o lado. Não permita que esse sentimento de derrota domine seu desejo. Não há nada egoísta em querer se concentrar em si mesmo, então pare de se sentir culpado/a e comece a dar forma aos seus sonhos hoje. O tempo não espera por ninguém, Libra. Faça algo por si mesmo antes que seja tarde demais. Espera-se que a cor laranja o/a beneficie imensamente hoje.

AMOR

Faça alguns esforços sérios para manter sua vida amorosa fresca. Um jantar romântico à luz de velas com seu/sua parceiro/a seria uma noite perfeita. O tédio, no entanto, poderia plantar a semente do descontentamento em seu relacionamento e causar problemas a longo prazo. Todo mundo quer experimentar emoção em suas vidas, por isso, certifique-se de infundir a vida de seu parceiro com a emoção do amor verdadeiro.

CARREIRA

Hoje saia e visite uma exposição ou participe de um seminário para se familiarizar com as últimas tecnologias relacionadas ao seu campo. Você deve manter esses cartões de visita à mão para poder aumentar seus contatos em seu campo específico. Esteja aberto/a para conhecer novas pessoas e compartilhar seus dados de contato com clientes em potencial, a fim de maximizar esse tempo profissional frutífero.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Apesar do seu instinto avisá-lo/a, você se envolveu em um empreendimento que você achava que seria muito lucrativo. E, embora você dê o melhor de si, o empreendimento não decolou como você esperava. Você está obviamente arrasado/a. Hoje, a Lua em Virgem aumentará o sentimento de arrependimento e autocondenação sobre o empreendimento e reduzirá seu nível de confiança em si mesmo. A autopiedade não o levará aonde, Escorpião. Você é mais esperto/a que isso. Basta percorrer as nuances de todo o trabalho do empreendimento e descobrir onde você cometeu o erro. Trabalhe para melhorar isso. Use violeta para atrair energia cósmica positiva.

AMOR

Pode ser um dia promissor em que você conseguirá entender os sentimentos do seu/sua parceiro/a. Assim, seus esforços para fazer do amor a espinha dorsal do seu relacionamento valeriam a pena. No entanto, continuar essa tendência positiva exigiria esforços coletivos de vocês dois para torná-la um sucesso. Portanto, apoie seu/sua parceiro/a e esteja sempre aberto a discussões à medida que elas surgirem.

CARREIRA

Hoje você se encontrará fazendo muitas redes frutíferas, então saia e se encontre e cumprimente. Você terá inúmeras chances de fazer amigos hoje, que poderão ajudá-lo/a mais tarde. Os contatos que você faz hoje trarão benefícios de várias maneiras; portanto, retire esses cartões de visita e não tenha medo de distribuí-los. Nem todos os contatos terão sorte, mas haverá uma ou duas jóias escondidas na mistura.

Sagitário (22/11 – 21/12)

A Lua em Virgem pode deixá-lo/a estressado/a hoje por causa da atmosfera sensível no local de trabalho. Sua natureza alegre sempre deu a seus colegas de trabalho um impulso moral. Você tem um ótimo senso de humor que todo mundo gosta, mas há momentos em que você honestamente diz algo sem pensar e isso pode deixar alguns colegas (talvez com um senso de humor ruim) perturbados. Algo nesse sentido aconteceu no local de trabalho e agora você tem uma situação em suas mãos. Seu comportamento contundente e sem tato não caiu bem com algumas pessoas. Peça desculpas se você machucou os sentimentos de alguém, Sagitário, e tome cuidado no futuro. A cor da sorte para você é azul escuro. A cor da sorte para você é o Indigo.

AMOR

É provável que você aprenda uma lição importante em sua vida romântica hoje se estiver tendo todos os seus relacionamentos casualmente. Você pode perceber que um relacionamento não é apenas uma paixão baseada na atração casual, mas uma entidade na qual duas pessoas com personalidades compatíveis trabalham juntas. Mas se for inerentemente desigual, o relacionamento certamente estará condenado. Portanto, antes de iniciar sua jornada amorosa, certifique-se de ser completamente honesto consigo mesmo e com o seu parceiro sobre o que procura.

CARREIRA

Um baixo nível de energia pode causar contratempos profissionais. Você também pode sentir alguma confusão ao lidar com essas questões profissionais, e é muito baixo e essa lentidão mental está causando alguns obstáculos. Mantenha uma cabeça fria sobre você, pois você tem as informações necessárias para tomar sua decisão. No entanto, você ainda tem tempo para considerar suas opções e deve fazê-lo completamente.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Seu relacionamento com a geração mais jovem é ótimo e, embora você não possa fazer esses barulhinhos fofos para entretê-los, há um certo vínculo que você forma com eles. Alguns dos capricornianos/as casados/as podem estar tentando ter seus próprios filhos, pois acreditam que é importante completar uma família. Mas, por algum motivo, as coisas podem não estar se encaixando. A Lua em Virgem, pode deixá-los/as preocupados/as com esse problema hoje. Simplesmente se preocupar com isso não vai ajudar, Capricórnio. Você é tão prático/a sobre as coisas. Se você fizer um projeto com isso e trabalhar em direção à meta, certamente terá sucesso. A cor da sorte para o dia é malva.

AMOR

Hoje há chances de seu romance se tornar rotina. Portanto, seria melhor se você tomar algumas iniciativas para combatê-lo. Faça algo criativo para permitir que seu/sua parceiro/a desfrute de seu relacionamento. Não permita o tédio em seu romance, pois isso só trará decepção para vocês dois. Você se beneficiará muito se lembrar que o amor é um negócio sério e deve-se sempre se esforçar para mantê-lo vivo e vibrante.

CARREIRA

Hoje é dia de trabalhar com a internet e de usar suas habilidades sociais para obter conexões importantes que ajudarão sua carreira. O trabalho duro por si só não é suficiente para atingir suas metas de carreira, então tente manter todos do seu lado bom. Lembre-se de que você não pode alcançar todos os seus objetivos simplesmente por sua própria força de vontade; você precisa da ajuda e cooperação de outras pessoas. Seja o seu melhor hoje.

Aquário (21/01 – 19/02)

As coisas podem não estar funcionando bem entre você e seu/sua parceiro/a recentemente, Aquário, e você pode estar formando uma certa opinião sobre o sexo oposto. Você foi leal, tentou consertar as coisas, seguir o que o livro de regras do amor e, no entanto, o resultado parece ser sombrio. Hoje, a Lua em Virgem invocará um sentimento de total desinteresse em levar adiante a cortejar. De fato, pode querer fazer você ficar completamente longe do sexo oposto. Antes de ficar completamente enojado/a com o episódio inteiro, faça uma pausa. Concentre-se em outras coisas que lhe interessam. Verde é a sua cor da sorte hoje.

AMOR

Algumas pequenas dificuldades podem ser esperadas na frente romântica, pois seu/sua parceiro/a pode fazer vista grossa. Não se desespere, pois isso só tornará seu vínculo mais forte. De fato, será uma bênção disfarçada, pois você perceberá o quanto se ama. Você perceberá que as coisas não são as mesmas quando seu amor não está por perto e haverá uma nova emoção quando você se reunir.

CARREIRA

Suas habilidades lhe darão um novo emprego emocionante. Aproveite esta oportunidade para aprender mais sobre o seu campo e crescer como profissional e empregado/a. Além disso, faça o possível para melhorar sua nova organização da maneira mais possível. Você também pode levar algum tempo durante essa transição para fazer uma lista de todos os seus objetivos imediatos e de longo prazo.

Peixes (20/02 – 20/03)

Felizmente, você está novamente com as melhores habilidades para funcionar e ter bom desempenho em todas as dimensões da vida. Você encontrou um ótimo modo de se expressar e seu interesse romântico o/a incentivou a entrar nele. Você está se sentindo bem com o universo e encontrou harmonia em sua vida. A Lua em Virgem o/a motivará hoje, a perseguir esse interesse como um hobby e você será grato ao seu/sua parceiro/a por ajudá-lo/a a se abandonar nele/a. Você funciona melhor e é mais feliz quando não é coagid/a a fazer algo que não gosta. A cor prata é o seu ímã de sorte para o dia.

AMOR

Você verá que hoje existe um pouco de harmonia em sua vida romântica e doméstica. Você está se sentindo satisfeito/a com seu/sua parceiroa e se sentindo afetuoso/a e romântico/a. Isso proporcionou uma sensação calorosa e pacífica por dentro. Estes são bons dias para a união, então tenha o maior número possível de bons momentos.

CARREIRA

A perseverança na busca de um objetivo profissional permitirá que você atinja seus objetivos. No entanto, você terá que planejar algumas estratégias e complementá-las com uma atitude proativa para ajudá-lo/a em seus esforços contínuos para obter bons resultados. Seu trabalho duro e consistente impressionará seus colegas e superiores. Com o tempo, você pode esperar que sua carreira melhore de maneira consistente.