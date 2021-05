Horóscopo do dia: Confira o que os astros tem a dizer sobre o seu signo hoje (18/05)

Áries (21/03 – 20/04)

A Lua em Leão o/a manterá feliz hoje com seu estado atual de relações com seus filhos. Está bem; então você tem sido um pouco exigente com as crianças, mas não era para o bem delas? Você os tem incentivado a ter um desempenho melhor e com o resultado de hoje, você está muito feliz com o desempenho deles. Embora seja ótimo guiar as crianças em sua vida de Áries, por favor, não espere que elas realizem seus desejos para você. Permita que eles tomem certas decisões por conta própria, para que aprendam com os próprios erros que cometem em sua vida. Lua em Áries terá um impacto positivo em suas emoções e suas decisões serão boas. Vista algo em amarelo para atrair sorte positiva.

AMOR

Hoje será uma prioridade para você estar com o seu amor verdadeiro, pois seu/sua parceiro/a é uma fonte de grande conforto para você neste momento. Você sabe que a relação não se desenvolve sozinha; você tem que alimentá-lo. Faça o seu melhor hoje para fazer seu parceiro se sentir a pessoa mais especial do mundo para você. As coisas estão fadadas a melhorar esta semana para a maioria de vocês.

CARREIRA

Hoje é um dia em que você deseja voltar ao normal, depois de um caos recente no escritório, descontrair e relaxar com os amigos. Você pode ter viajado a trabalho recentemente, então está pronto para descansar e se divertir depois de toda a agitação das viagens. Aproveite o dia de hoje para voltar ao cronograma e estar pronto para começar seu trabalho novamente em breve.

Touro (21/04 – 20/05)

Você fica mais feliz quando há estabilidade em sua carreira e sua família está bem. Hoje, a Lua em Leão o/a fará sentir que o universo está pronto para atender a todos os seus desejos. Você se sentirá com sorte e otimista em relação a tudo o que fizer hoje. O projeto que pretende aceitar, garante segurança para o futuro da sua família e que lhe proporciona uma felicidade profunda. Você sente que agora é hora de comemorar e sua ideia de comemorar é comer demais. Então vá em frente, Touro. Encomende os seus pratos preferidos, porque nada melhor do que comer no ambiente descontraído da sua própria toca! Use algo marrom para atrair boa sorte, sugerem os astrólogos.

AMOR

Hoje os casais vão descobrir que desfrutam de uma quantidade substancial de tempo para estarem juntos/as. Você pode assistir a um filme, o que não é capaz de fazer há muito tempo. Não importa quanto tempo vocês estão juntos/as, faça desta noite um encontro noturno para vocês dois/duas. Você ficará feliz por ter feito isso.

CARREIRA

Depois de um longo período de deliberação, você descobre que hoje finalmente tomou uma decisão muito importante em relação à sua carreira. Isso provavelmente gira em torno de mudar de emprego ou de indústria, ou continuar trabalhando após o nascimento de seu filho. Você aplicou o período necessário de reflexão e consideração e, definitivamente, chegou à conclusão certa.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Sua natureza despreocupada e encantadora pode gerar algum tipo de insegurança em seu/sua parceiro/a e hoje ele/a pode não estar com disposição para responder. Eles podem ficar emocionais e isso o/a deixaria muito nervoso/a, pois você não é o/a melhor em lidar com acessos de raiva. Isso pode, por sua vez, deixá-lo/a inseguro/a, pois todo o drama pode deixá-lo/a confuso/a. Apenas saia da cena e pare de se envolver ativamente nela. Dê o/a outro/a; hora de esfriar. Se eles realmente o/a amam, logo entenderão que, quando você se compromete em um relacionamento, você fala sério. Bem! Pelo menos por algum tempo! Evite usar a cor verde hoje!

AMOR

Hoje você descobre que seus sentimentos por um parceiro estão se aprofundando a cada dia. Tente manter os pés no chão, não se deixe levar, mas permita-se envolver-se emocionalmente, pois essa pessoa pode ser muito boa para você. Abandonar suas barreiras hoje ajudará em seu relacionamento, mas permaneça um pouco cauteloso/a em relação a levar seu relacionamento rápido demais.

CARREIRA

Hoje você estará no seu melhor charme e impressionará seus colegas, seu chefe e seus clientes. Use suas qualidades, comunicação e habilidades interpessoais para ampliar seus contatos e aumentar suas possibilidades de promoção. Pode demorar um pouco, mas você pode plantar as sementes do sucesso em seu trabalho hoje.

Câncer (21/06 – 22/07)

Você pode estar perdendo aquela veia criativa em você, pois parece não haver nada de inspirador em seu trabalho. A Lua em Leão pode fazer você perder o foco, pois a tarefa em mãos é maçante e entediante. Embora goste de estabilidade em sua vida e no trabalho, agora você pode precisar de um descanso dessa velha rotina. Se você está financeiramente estável, tente tirar um ano sabático. Você pode voltar com ideias melhores e se concentrar melhor em seu trabalho. O aluno com câncer precisa alocar algum tempo relaxante para si mesmo/a entre todas aquelas horas de estudo. Lembre-se de que todo trabalho e nenhuma diversão farão de você um menino / menina chato/a. Usar algo azul é recomendado para um bom dia à frente.

AMOR

Hoje será frutífero no front romântico. Reflita sobre alguns dos momentos especiais que você tem tido com seu/sua parceiro/a ultimamente e pense em como construir essa relação amorosa entre vocês dois/duas. Não se esqueça de chutar os calcanhares e se divertir, pois isso vai lhe dar histórias para compartilhar e rir juntos/as!

CARREIRA

Hoje você pode achar que problemas com equipamentos eletrônicos ocorrem com frequência em seu trabalho. Certifique-se de tomar as precauções necessárias, salvando seus dados regularmente e instalando um sistema de backup. Esses problemas certamente serão uma fonte de frustração, mas se você tomar as devidas precauções, não deverá ter grandes problemas.

Leão (23/07 – 22/08)

A Lua em seu próprio signo vai fazer você se sentir egocêntrico e muito importante hoje. O dono da casa Leo estava confiante em ganhar o gatinho e ela o fez. O/a Leoinino/a trabalhador/a estava confiante em obter o aval para seu projeto; e ele / ela fez. O Leão que subiu a rampa, sabia que os aplausos mais altos seriam para ele. Não tem nada a ver com sua vaidade, Leão; você simplesmente acredita que é o/a melhor e o/a mais merecedor/a. Todos deveriam simplesmente manter a primeira posição de lado para você e então decidir sobre o resto. Mas então, você também se esforça ao máximo para alcançar o impossível e é extremamente sincero/a sobre isso. Usar algo em vermelho escuro lhe trará boa sorte hoje.

AMOR

Se você for solteiro/a, poderá descobrir que alguém que encontrou deixou claro para você que você realmente chamou sua atenção. Se você estiver em um relacionamento, seu/sua parceiro/a expressará o quanto você significa para ele/a. Hoje, o/a seu/sua parceiro/a romântico/a ou as suas perspectivas românticas realmente colocam um sorriso no seu rosto! Deixe seu/sua parceiro/a saber o quanto você está comprometido/a com ele/a.

CARREIRA

Hoje você vai querer identificar em quais áreas profissionais suas habilidades são fracas ou inexistentes e traçar estratégias para melhorá-las. Isso pode ser na área de sua competência em informática ou em suas habilidades de comunicação. Você pode abordar um/a consultor/a ou instrutor/a para ajudá-lo/a a fortalecer suas áreas fracas ou consultar alguma literatura sobre o mesmo.

Virgem (23/08- 22/09)

Embora você adora ficar sozinho/a, a Lua em Leão o/a encorajará a convidar seus amigos ou parentes próximos hoje, para passar algum tempo com você. Socializar com um grupo o/a deixará mais confortável do que você e, então, não precisa ter um cara a cara com uma única pessoa. Dessa forma, seus sentimentos ficarão encobertos ou ocultos e você poderá continuar a retratar sua atitude calma, fria e controlada. Você não precisa praticar a “perfeição” o tempo todo em Virgem. É normal soltar o cabelo às vezes e se abrir completamente. Libere suas emoções e veja como você pode se sentir leve. Vista algo azul para atrair energia positiva e sorte.

AMOR

Sentimentos íntimos se intensificam neste momento entre você e seu/sua parceiro/a. Você ou seu/sua parceiro/a desejam um relacionamento mais profundo e significativo. Certifique-se de falar com seu/sua parceiro/a sobre seus sentimentos e também ouvir quando ele lhe contar sobre os deles. Esteja aberto/a para levar seu relacionamento a um nível totalmente novo hoje.

CARREIRA

Hoje você deve estar se perguntando se escolheu a linha certa de trabalho. O excesso de estresse no escritório o faz pensar em uma mudança de carreira. É um momento proveitoso para considerar todas as suas opções e o tempo gasto em pesquisá-las produzirá alguns resultados muito interessantes. Amplie seus horizontes de carreira hoje, investigando outros empregos dentro e fora de sua área.

Libra (23/09 – 22/10)

Pare de duvidar se seu/sua amigo/a realmente te ama ou não, Libra. Ele / ela tem lhe dado dicas suficientes sobre seu amor por você até agora, mas você está ignorando essas dicas ou está negligenciando-as. Hoje a Lua em Leão vai fazer você parar e reconsiderar os gestos do seu amigo e finalmente perceber o que ele/a está tentando transmitir. Você vai perceber que estava esperando para retribuir esses sentimentos. Você é um/a verdadeiro/a filho/a de Vênus, Libra. Você até adora a ideia de estar apaixonado/a. Você pode muito bem estar no sétimo céu hoje. Vestir algo verde vai ajudá-lo/a a permanecer positivo, sugerem os astrólogos.

AMOR

Seu/sua parceiro/a e você se conectam perfeitamente neste momento; este é o mais feliz que você já esteve em muito tempo. Portanto, se você tem planejado fazer uma proposta ao/a seu/sua parceiro/a recentemente, hoje é um excelente dia para ir em frente e fazer a pergunta. As chances são boas hoje de que sua proposta seja aceita. Aproveite essa chance hoje e você descobrirá que está feliz por ter feito isso!

CARREIRA

Hoje você realmente deve se recompensar por um trabalho bem feito na frente de carreira. Você tem trabalhado muito e tem trabalhado muitas horas e merece algum reconhecimento – de você mesmo! Não se esqueça de dar um tapinha nas costas hoje e recompensar-se com algo pequeno por todos os seus esforços. Mesmo que as pessoas ao seu redor não reconheçam o seu empenho e trabalho árduo, isso também não significa que você também não pode!

Escorpião (23/10 – 21/11)

A Lua em Leão deixará você preocupado/a e estressado/a com o trabalho. Você sempre teve imensa confiança em suas capacidades, mas com alguns novos talentos entrando na equipe, você parece ter ficado abalado/a. São recrutas que conhecem as tecnologias mais recentes. Você acha que eles podem fazer você se sentir pequeno/a e está fazendo um esforço extra no local de trabalho para acompanhar o passo deles. Só não se preocupe, Escorpião. É a vasta experiência que você acumulou, que sempre o manterá muitos passos à frente de qualquer novato/a. Você sempre vai impor respeito. Enquanto isso, é sempre bom estar em contato com os conhecimentos mais recentes. Vestir azul provará ser uma sorte para você hoje.

AMOR

A influência dos planetas está gerando um sentimento de enorme boa vontade e força entre você e sua/seu amada/o. Mesmo se você tiver problemas agora em qualquer frente, não tenha medo de pedir uma opinião ou algum conselho ao/a seu/sua parceiro/a, esta informação será do seu interesse e será bem recebida por você. Dêem um/a ao/a outro/a força extra hoje.

CARREIRA

Hoje, encontre maneiras de ampliar seu conjunto de habilidades. Isso o/a tornará mais empregável na próxima vez que estiver procurando um emprego. Mesmo que você esteja estabelecido em sua posição atual, poderá se surpreender no futuro com a necessidade repentina de mudar de emprego. Identificar seus pontos fracos agora realmente ajudará você no mercado de trabalho no futuro.

Sagitário (22/11 – 21/12)

A Lua em Leão vai fazer você se sentir muito grato/a a seus pais hoje, por serem compreensivos sobre sua necessidade de não se sentir confinado/a. Agora que você está hospedado/a com seu/sua parceiro/a e tem que pensar duas vezes antes de partir, você vai ficar nostálgico/a, pensando na vida com seus pais. Eles perceberam que você precisa estar ocupado/a para ser feliz; fazer uma coisa ou outra que fosse intelectualmente estimulante. Não se preocupe, Sagitário. Seu/sua parceiro/a/a logo entenderá sua natureza. Você simplesmente precisa envolvê-lo em suas aventuras; é claro, se eles estiverem dispostos. Usar amarelo vai provar ser uma sorte.

AMOR

Você descobrirá que hoje é um dia amoroso e romântico e seu relacionamento terá uma qualidade serena. Definitivamente, reserve um tempo hoje para sussurrar algumas palavras doces no ouvido de seu/sua parceiro/a e ouvir essas palavras doces ditas de volta para você. Reflita sobre o estado de seu relacionamento e avalie o quão longe você chegou.

CARREIRA

Hoje é um dia para utilizar seus talentos criativos. Se você está no campo artístico ou quer explorar um, hoje é o seu dia para começar um projeto. A criatividade é indicada para estar muito alta em você agora, então use este período para diversão e expressão artística.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Você pode ser incrivelmente paciente e disciplinado em sua busca para alcançar um objetivo. Com o novo empreendimento lucrativo caindo em seu colo, você não pode ver nada mais do que se concentrar no seu trabalho, para ter certeza de que será um sucesso. A Lua em Leão vai ajudá-lo/a a alinhar suas horas de vigília em torno deste projeto, especialmente nos estágios iniciais, para garantir que ele tenha um bom avanço. Você é uma pessoa focada no trabalho, capricorniano, e sabe que não permitirá que nada atrapalhe o seu sucesso. Mas, muitas vezes, esse tipo de trabalho obsessivo o/a afasta de viver no presente. Vestir vermelho atrairá energia cósmica positiva.

AMOR

Depois de alguns obstáculos recentes no relacionamento, você descobrirá que hoje o relacionamento entre você e seu/sua parceiro/a melhorou. Vocês estão se entendendo melhor e são capazes de comunicar seus sentimentos. Dê apoio ao/a seu/sua parceiro/a se ele/a quiser começar um novo empreendimento neste momento. Sua demonstração de apoio deixará seu/sua amado/a muito feliz.

CARREIRA

O chefe vê você com bons olhos neste momento! Seu trabalho e comportamento estão sob os holofotes por todos os motivos certos. Você parece ter cumprido todos os critérios exigidos para um excelente aumento ou pelo menos uma promoção. Sorria, pois este pode ser apenas o início de um grande período para você em sua carreira. Continue este trabalho e você poderá percorrer um longo caminho para impressionar seus idosos.

Aquário (21/01 – 19/02)

A Lua em Leão pode colocá-lo/a em um estado de espírito pensativo e você vai querer buscar a solidão. Não é para deixar que os outros saibam sobre seus verdadeiros sentimentos sobre qualquer coisa, você pode apenas querer sentar-se sozinho/a e ruminar sobre os acontecimentos das últimas semanas. Isso o/a ajudará a entrar em contato com suas próprias emoções, pois tem empurrado as coisas para um canto de sua mente, na tentativa de evitar enfrentá-las. Esta introspecção irá ajudá-lo/a a enfrentar certos fatos e ajudá-lo/a a chegar a uma conclusão ou a tomar uma decisão sobre qualquer ação a ser tomada. Use verde para atrair energia cósmica positiva.

AMOR

Hoje você pode receber um presente inesperado de sua amada e ficará surpreso/a e comovido/a com sua consideração. Sinta o calor de seu afeto e retribua o mesmo na mesma moeda. Se você se esforçar em seus relacionamentos hoje, verá o quanto seus entes queridos se importam com você. Aproveite!

CARREIRA

Hoje é um dia para fazer todos os esforços para tentar impressionar seus superiores. Se você espera causar uma impressão favorável neles e concorrer a uma promoção, faça o melhor hoje. Se você está no topo do seu jogo hoje, é muito provável que eles notem e você estará bem posicionado/a para ser beneficiado/a em breve.

Peixes (20/02 – 20/03)

Quando você fica chateado/a com qualquer coisa, Peixes, a lógica e a razão parecem sair de seus sentidos. Isso, por sua vez, o estressa, pois apenas seus sentimentos entram em jogo. A Lua em Leão, em tal cenário hoje, irá reduzir suas habilidades de tomada de decisão e forçá-lo/a a cumprir o que os outros sugerem, mesmo quando seus instintos dizem que não é uma boa ideia. Não deixe que os outros tirem vantagem de você, Peixes, mesmo que ache que seguir o fluxo o/a salvará de uma discussão. Dê a si mesmo/a um pouco de privacidade e acalme-se. Agora, faça o que você acha que é o melhor para você; não para outros. A cor da sorte para você hoje é o verde.

AMOR

Hoje será repleto de comunicação. Quer seja batendo papo com alguém especial pela internet, ou sussurrando palavras doces ao telefone … você se verá muito conectado/a ao/a seu/sua parceiro/a hoje. Pessoas solteiras podem encontrar um/a parceiro/a na Internet hoje. Os casais farão todo tipo de declarações um para o outro, e há uma grande chance de que isso aconteça!

CARREIRA

Hoje permitirá que você veja alguns avanços na frente de trabalho hoje. Isso se aplica especialmente a projetos que estão pendentes há algum tempo. Pode ser que alguém intervenha em seu nome no projeto e seja capaz de ajudá-lo/a a avançar. Use essa influência externa para fazer tanto progresso quanto possível em seu trabalho hoje.