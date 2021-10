Geléia Burger doa 150 hambúrgueres para crianças da Estrutural

Ação solidária foi em parceria com o projeto Nós por Nós

No domingo, dia 24 de outubro, o Geléia Burger participou de um dia especial para crianças carentes do bairro Santa Luzia, na Cidade Estrutural. A ação, em parceria com o projeto Nós por Nós, aconteceu na creche Tia Tatá, que atende voluntariamente mais de 100 crianças da região, a maioria filhos de catadores de lixo. A hamburgueria distribuiu cerca de 150 hambúrgueres para a garotada que visitou o espaço.

O projeto, que teve ainda a participação de outros parceiros e voluntários, arrecadou também brinquedos para presentear os baixinhos, além de oferecer pula-pula, brinquedos infláveis, pintura de rosto, distribuição de guloseimas e contou com a presença de personagens infantis para animar a criançada.

“Foi um dia muito animado. Deu para ver no rosto de cada criança a alegria de participar de um dia especial dedicado a elas. Muitos ali nem sempre têm a oportunidade de um dia de lazer e muito menos de provar um hambúrguer. Então, é muito bom participar de uma ação tão incrível como esta e alimentar a esperança de dias melhores para elas”, comenta o empresário Alexandre Geléia.

Ação Mês das Crianças do Projeto Nós Por Nós

