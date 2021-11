Zeca Pagodinho participa de ação para entregar descontos e cerveja

Ação tem início nesta sexta-feira, 12, e convoca consumidores a encontrarem cupons com os Zés famosos nas redes sociais

O Zé Delivery, maior serviço de entrega de bebidas do Brasil, vai transformar o #sextou dos seus consumidores. #Zéxtou é um novo jeito de começar o fim de semana curtindo uma bebida gelada, com entrega rápida e a preço de mercado. Para contar essa novidade, o aplicativo convocou Zeca Pagodinho, o maior ‘Zé’ da atualidade, para ser o entregador oficial de cupons por um dia.

Como a primeira grande campanha desde sua fundação em 2015, o Zé Delivery entra com um filme inédito que ganha as redes sociais e a TV e apresenta a campanha ao público. “Mais do que uma campanha, #ZÉxtou é um movimento que mostra o quanto o Zé Delivery está conectado com os anseios e comportamentos dos nossos Lovers. Quem não ama cupom e começar o final de semana com uma bebida gelada? Queremos fazer parte do começo de momentos especiais, de celebração ou de relaxamento. Essa campanha é o começo de uma série de ações que vai mostrar como o Zé pode fazer parte de muitos desses momentos. Afinal, happy hour começa com o Zé, futebol começa com o Zé, seu momento relax começa com o Zé… tudo começa com o Zé”, complementa Thaís Azevedo, CMO do Zé Delivery.

Tudo começa nessa semana, dia 12. A cada sexta-feira, mais Zés famosos vão assumir a responsabilidade de entregar o melhor fim de semana aos fãs da marca com descontos exclusivos que serão distribuídos em seus perfis. Além do Zeca Pagodinho, #ZÉxtou vai contar com a participação de Zeca Camargo, José Loreto, Zeeba, Zé Roberto, Zezé Barbosa, Zezé Motta e José Aldo. A criação é da agência GUT.

Para participar do #Zéxtou, o consumidor deve entrar nas redes sociais do Zé famoso da vez e checar o cupom do dia. Os cupons podem ser aplicados no carrinho de compras no aplicativo ou no site do Zé Delivery.