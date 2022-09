Wine & Jazz reúne música, vinho e gastronomia

Em sua 1ª edição, o festival organizado por empresárias de Brasília promete fornecer experiência única ao público neste período pós-pandêmico

Com o objetivo de promover encontros ao ar livre nas últimas noites de inverno da capital federal, a produtora “As Duas” promove a 1ª edição do Wine & Jazz Festival, nos próximos dias 9 e 10/09. O evento itinerante tem previsão para iniciar às 17h e finalizar as 23h, no Parque Bosque do Sudoeste, e vai reunir músicos e empreendedores locais para uma programação com atividades ecléticas e acessíveis para todos os públicos.

O Wine & Jazz terá estandes diversificados de expositores locais, e produtos diversos. Além disso, o público poderá desfrutar de apresentações de bandas de Jazz em um ambiente charmoso e confortável composto por lounges, além de mesas e cadeiras dispostas pelo Parque Bosque do Sudoeste. Viande Boutique de Carne, Don Luiz Bistrô e Delícia Gourmet estão entre os expositores que marcarãoP presença no evento no espaço de Gastronomia.

De acordo com as idealizadoras Telma Mello e Lu Alves, sócias de AS DUAS, a ideia do evento é harmonizar vinho, gastronomia e música de forma confortável e dinâmica. “A noite será regada a bons vinhos, boa gastronomia e boa música. Nossa intenção é levar o que há de mais gostoso para as noites de final do inverno e início da primavera. “Venha para o nosso evento, o Wine & Jazz é um bom motivo para promover encontros”, disse Telma Mello.

A empresa responsável pelos vinhos do evento, a Del Maipo, selecionou 22 rótulos do Velho Mundo e do Novo Mundo, ou seja, de países referência na fabricação de vinhos, como Espanha, França, Itália, Portugal, Argentina, Uruguai e Chile. “Este evento é importante por proporcionar acessibilidade, conhecimento e troca de experiências sobre a cultura dos vinhos, que vem crescendo no DF, a diversos públicos em um período pós-pandemia”, ressalta a sommelier representante da Del Maipo, Diana Bárbara.

Na sexta-feira, as atrações musicais ficarão por conta do trio composto pelos instrumentistas Sidney Campos, André Soneca e Gabriel Martins, que estará realizando o lançamento do show “Bem Acompanhado”. Já no sábado, Gabriel Martins retorna acompanhado de Rodrigo Zolet e André Lima para agitar a noite com um repertório de Jazz 100% autoral. Na compra da taça antecipada os participantes também garantem uma taça de vinho e descontos exclusivos para aproveitar ainda mais o festival. As vendas do Segundo Lote vão até o dia 07/09 ou enquanto durar as taças.

Sobre o Wine & Jazz – Fazendo sua estreia na capital, o Festival Wine & Jazz irá reunir diversos rótulos de vinhos artesanais para esquentar os brasilienses durante os últimos dias de inverno. Sediado no Parque Bosque do Sudoeste, o evento reunirá música, diversão e gastronomia para dois dias consecutivos de atrações especiais.

Serviço

Wine & Jazz

Data: 9 e 10 de setembro (sexta-feira e sábado)

Horário: A partir das 17h

Local: Parque Bosque do Sudoeste

Ingressos 09/09: https://bit.ly/WineJazzSexta

Ingressos 10/09: https://bit.ly/WineJazzSabado