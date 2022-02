Vino! Brasília incrementa o cardápio e lança open bar de espumante

O wine bar, localizado na 413 sul, está com novidades de dar água na boca e, para quem adora um espumante, open bar todas as terças

O Vino!, maior rede de wine bar do país, está com novidades no cardápio. A franquia do Grupo Vino!, instalada na 413 Sul, acaba de incluir no menu pratos que prometem conquistar o brasiliense.

Entre as novidades estão as pizzas feitas com farinha italiana e massa de fermentação natural de 40 horas. Elas já são sucesso nas outras lojas da marca, como a caprese (R$ 49), com passata italiana, tomates cereja confitados, tapenade de azeitona, mozzarella de búfala e rúcula; a toscana, (R$ 49) que leva passata italiana, calabresa moída, tapenade de azeitonas, cebola, mozzarella de búfala e manjericão; a de brócoils e bacon (R$ 49), com passata italiana, alho e Catupiry®; e a de burrata e pomodoro (R$ 52), feita com tomate pelato, burrata e pesto de manjericão.

Além das pizzas, a casa está com quatro novos pratos e uma sobremesa. O ceviche do Vino! é a releitura da iguaria peruana, feito com peixe branco fresco, manga e cebola roxa (R$ 36). Tem também spaghetti com bottarga, massa grano duro servida com creme de limão, parmesão e botarga (R$ 49) e a pescada (R$ 45), peixe grelhado servido com molho de limão e ervas, acompanhado de purê de mandioquinha e vinagrete de avocado.

Para os apaixonados por frutos do mar, tem o sanduba de polvo (R$ 59), pão crocante recheado com tentáculos de polvo grelhados, creme de avocado e vinagrete de legumes. Um espetáculo! Para finalizar, peça a nova estrela do Vino!: a torta de maçã e sorvete da casa (R$ 29).

O local é a opção perfeita para quem busca um ambiente descontraído, com boa música, bons vinhos e boa gastronomia. Opção é o que não falta. Tem para todos os gostos e bolsos.

Vino! Pizza. Foto. Divulgação

Vino! Sanduiche Polvo. Foto. Divulgação

Vino! Torta de Maça. Foto. Divulgação

Open bar de espumantes

A partir de hoje (8), todas as terças, por R$89 a Vino! Brasília realizará um “Open de Espumantes” das 17h até às 22h com 5 rótulos selecionados.

A cada semana haverá uma seleção de rótulos diferente!

Espumantes da Curadoria Vino! Foto: Divulgação

A proposta do Vino! é descomplicar. Na casa não há carta de vinhos impressa, as garrafas ficam expostas em prateleiras e são alteradas a todo momento. A ideia é colocar os clientes em contato com os produtos, mostrar os rótulos, descobrir qual a preferência de cada um e então ajudá-lo a escolher o seu vinho perfeito. São quase 200 sugestões, que podem ser consumidas em garrafa ou em taça. O preço cobrado pela taça é proporcional à quantidade retirada da garrafa.

Atualmente o Grupo Vino!, fundado em Curitiba, conta com mais de 10 unidades distribuídas nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal.

Serviço

Vino!

Telefone: (61) 99539 5830

Endereço: CLS 413, Bloco D loja 30 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 17h às 23h30

Instagram: @vino.brasilia