Vinhedo Lacustre promove o piquenique “Sabores ao Sol”

Por até R$ 79, é possível aproveitar o ambiente do vinhedo e o menu gastronômico criado para os visitantes

O vinhedo Lacustre, localizado no Lago Norte (com acesso fácil, sendo possível chegar de táxi ou serviço de aplicativo) está com uma novidade: agora é possível agendar seu piquenique no vinhedo! O programa “Sabores ao Sol” permite ao visitante escolher o dia da visita e a atividade que irá realizar no local.

Foto: Divulgação

Como funciona? A pessoa interessada escolhe o dia e horário, de acordo com a disponibilidade do Lacustre, e paga uma taxa no valor de R$ 79 (adultos) e R$ 39 (crianças). É como um “day use”. Ao chegar no vinhedo na data agendada, o visitante será recepcionado com um kit piquenique, composto de uma taça de vinho, toalha, almofada, flores, guardanapos, cesta com pratos e talheres, caixote para suporte, saco para lixo, guarda-sol e vela de citronela.

Em seguida, é só escolher a área preferida para curtir o ambiente, que pode ser no gramado, no vinhedo ou até mesmo no mirante do deck. As visitas são de quarta a sábado, das 15h às 19h, para apreciar o pôr do sol. Nos fins de semana também é possível visitar o vinhedo, das 9h30 às 11h30.

Foto: Divulgação

O bistrô criou um cardápio especial para quem irá fazer o piquenique. Os pedidos são feitos conforme o menu “Sabores ao Sol” e são cobrados à parte.

Serviço

“Sabores ao Sol” – piquenique no Vinhedo Lacustre

Endereço: núcleo rural Jerivá, entrada C, chácara 144.13 – Lago Norte, Brasília-DF

Horário do Sabores do Sol: de quarta a sábado, das 15h às 19h; sábado e domingo, das 9h30 às 11h30

Horário de funcionamento do Vinhedo Lacustre: de terça a sábado, das 18h às 22h; sábados e domingos, das 11h30 às 15h

Mais informações: (61) 98145 9929 / (61) 98613 9301 / @vinhedolacustre

Eventos sobre vinhos que irão agitar a capital

Hoje (15) e amanhã (16), no jardim da Costelaria Gaúcha Small Farm (Setor de Clubes Sul), será realizado o Wine & Farm 2. Criado para quem ama vinho, lugar bonito e música boa, o festival terá seis horas de duração, das 17h às 23h.

O Wine & Farm chega em um formato totalmente diferente das tradicionais degustações de vinhos. As bebidas serão servidas em duas dosagens diferentes: 75 ml e 100 ml e os preços serão divididos em quatro categorias de preços: R$ 8, R$ 12, R$ 15 e R$ 20. O valor do ingresso é de R$ 35.

Garanta seu ingresso e chegue cedo para curtir o evento e garantir uma mesa:

Ingressos para sexta-feira

Ingressos para sábado

Foto: Divulgação

Já no dia 28 de setembro, das 17h às 21h, o Espaço Alvorada (Setor de Clubes Sul) recebe a Foire Aux Vins, a feira de vinhos da Chez France. Entre as vinícolas confirmadas, estão: Vignobles Jade de Bordeaux, Champanhe Maison Vollereaux, Famille Jaume de Côte du Rhône, Domaine de la Rouillère da Provence, Domaine Casa Nova da Córsega, Domaine Couly Dutheil do Loire, Cinco Forais do Alentejo, Marques del Silvo de Rioja, Bota Velha de Douro e Theotoky Estates da Grécia.

Além da degustação, a feira vai trazer atividades com produtores e especialistas em vinhos.

