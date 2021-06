Vinhedo Girassol tem programação especial para o Dia dos Namorados

Além de proporcionar a experiência de contato direto com o cultivo de uvas, e uma paisagem exuberante no cerrado, o local preparou um Wine Tour imperdível para o dia mais romântico do ano, com almoço especial, degustação de espumantes e do vinho Terroir Girassol Syrah 2018

O dia mais romântico do ano se aproxima, e para aqueles que gostam de paisagens naturais, boa comida e bebida, além de um toque de aventura, o local perfeito existe, e fica apenas a 65 km da nossa querida capital. Para esse Dia dos Namorados, o Vinhedo Girassol promove o Wine Tour Especial Namorados, um passeio que promete proporcionar uma experiência diferente aos amantes brasilienses. O passeio será realizado no dia 12 de junho, em um pequeno grupo, garantindo uma experiência mais atenciosa e exclusiva, além de ser um ambiente ao ar livre, o que proporciona um programa agradável e sem aglomerações, medida essencial para evitar a disseminação do coronavírus.

O romântico Wine Tour conta com um guia especializado em cultivo de videiras e no mercado dos vinhos, passeio no vinhedo e mirante da montanha, além de visita na cachoeira e piscinas naturais. O programa inclui um delicioso café de boas vindas e um almoço especial, tudo isso acompanhado de uma fabulosa degustação de espumantes, e do vinho Terroir Girassol Syrah 2018, primeiro rótulo do vinhedo, que já está recebendo muitos elogios de apreciadores e críticos de vinhos. No momento as vendas deste vinhos estão praticamente esgotadas e apenas reservadas algumas garrafas para os eventos na propriedade. O passeio possibilita aos visitantes conhecerem os processos que tornaram possível plantar parreiras no cerrado e toda a história por trás do empreendimento. Durante o percurso o visitante vai encontrar um cenário de muita natureza, espaços para relaxar, em meio a uma fazenda de 450 ha, com matas nativas do cerrado, cachoeira, piscinas naturais, toboágua, trilhas, restaurante e lazer em um ambiente familiar.







Segundo o proprietário do local, Sérgio Resende, o vinhedo é o local ideal para os casais que desejam sair da rotina da cidade grande, e aproveitar um dia tranquilo e romântico em meio a natureza. “Os visitantes poderão degustar um bom vinho, ter um almoço delicioso e tranquilo, além de aproveitar essa data especial na companhia do seus amados em um ambiente expetacular”, afirma. O proprietário ainda reforça que quem visita o local pela primeira vez, sempre retorna. ”Nosso vinhedo carrega muita história, qualidade e tranquilidade, e isso conquista o coração de quem nos visita, fazendo com que voltem várias vezes”, completa Sérgio.

O Vinhedo Girassol, possui 2,4 hectares de uvas Syrah para o preparo do vinho (vinífera) e 0,8 hectares para cultivo de uva de mesa, tudo isso em um cenário natural convidativo. A safra está esgotada para vendas no mercado, e restam apenas algumas unidades para serem degustadas nas visitações ao vinhedo. Quem optar por esse passeio diferenciado, encontrará uma experiência mais próxima à natureza, com explicações valiosas sobre o cultivo e outras curiosidades. O passeio custa R$235 por pessoa, e o agendamento pode ser realizado através do WhatsApp.

Programação Wine tour Especial Namorados

Almoço com degustação de espumantes e do Vinho Terroir Girassol Syrah 2018, uvas do próprio vinhedo.

Boas vindas – Recepção (Início às 10h15):

Pão de Queijo

Bolos

Sucos

Café

Água

Almoço

Entrada:

Repolho grelhado e molho de azeite, ervas, especiarias e limão

Prato principal:

Strogonoff berinjela

Arroz com Taioba

Feijão tropeiro

Frango ao molho

Salada no capricho (Alface, Beterraba, Cebola, tomate, cebola)

Sobremesa:

Sobremesa de Sagu

Bebidas:

Espumantes, Vinho Terroir Girassol Syrah, café, água

Sobre o Vinhedo Girassol

O Vinhedo Girassol está localizado a 65 km de Brasília, no Distrito de Girassol, município de Cocalzinho (GO) e foi fundado pelo empresário Melchior Resende, um dos pioneiros no plantio de videiras na região, hoje administrado pelos filhos Paulo, Sérgio, Henrique e Anamaria, sendo que Sérgio está a frente das áreas de Enoturismo, Enologia e pelas inovações no cultivo das videiras da propriedade e atua no mercado dos vinhos há mais de 15 anos e atesta uma grande mudança na percepção da qualidade dos vinhos brasileiros com a introdução de novas regiões produtoras de vinhos finos de inverno no país. Certamente, trata-se de uma mudança significativa agregando muita qualidade e a cada novo vinhedo, torna a região mais charmosa, atraente e próspera.

SERVIÇO

Wine tour Especial Namorados Vinhedo Girassol

Data: 12 de junho

Horário: Das 10h às 14h30 (após esse horário, período livre para curtir o empreendimento)

Valor da visita: R$235 por pessoa

Endereço: Distrito de Girassol, Km 21,5, s/n – Zona Rural, Cocalzinho de Goiás Girassol, Cocalzinho de Goiás – GO, 72979-000

WhatsApp: ( 61 ) 98361-7736 ⠀

Instagram: https://www.instagram.com/vinhedo.girassol/

Facebook: https://www.facebook.com/vinhedogirassol